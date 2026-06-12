橫向國道要收費了？國道基金缺口266億創新高 高公局曝評估結果
國道2號、國道4號、國道6號、國道8號與國道10號未來是否可能告別免費時代？立法院交通委員會日前要求交通部高速公路局全面檢討國道收費制度，並評估橫向國道收費可行性，引發社會高度關注。表面上看似是用路人荷包問題，但更深層的原因其實是國道基金財務壓力持續惡化。在未來7年超過4000億元重大建設需求下，如何維持高速公路建設與養護財源，已成為政府不得不面對的課題。
266億元缺口創8年新高，國道基金出了什麼問題？
國道基金主要負責支應高速公路新建、拓寬、維護與營運管理，其收入來源以通行費、服務區租金及相關收益為主。然而據交通部資料，2026年國道基金營運資金缺口達266.94億元，創下近8年新高。造成財務惡化的原因包括，國道7號高雄路段計畫、國道1號楊梅至頭份拓寬工程、國道1甲線、其他18項重大建設，總經費已達3499億元。
更關鍵的是，2027年至2033年還有超過4000億元建設支出等待投入，未來總需求達4265億元，其中約2874億元需靠舉債支應。
不收費背後，其實是交通分流政策？
目前全台共有5條免費橫向國道：國道2號、國道4號、國道6號、國道8號及國道10號，這些路段在規劃之初，主要肩負地方交通聯繫、東西向運輸功能、國道1號與國道3號轉換、都會區車流分散，因此長期被視為公共服務性質較高的路段。
高公局長陳文瑞也強調，過去多次評估後都未採納收費方案，因為「橫向國道不收費的理由都還在」。
若真的收費，誰最有可能先受影響？
這5條橫向國道中，以國道2號最受矚目，因為連結桃園國際機場，同時串聯國1與國3，承擔桃園都會區交通。據高公局統計，在2021年國道2號交通量約835百萬車公里、2025年為912百萬車公里，等於4年增加約9.2%。高車流量代表較大的收費效益，因此外界普遍認為若未來推動收費改革，國2將是最先被討論的路段。
使用者付費，免費道路是否反而造成資源錯置？
據《中時新聞網》報導，成功大學交通管理科學系教授鄭永祥認為，從交通經濟學角度來看，道路本身也是有限資源。若所有車流都集中到免費國道，也會增加壅塞、降低服務品質以及提高維護成本，反而可能形成資源錯置。因此透過適度收費，不僅可以反映使用成本、引導合理車流，也能提升道路使用效率，有其政策正當性。
不過貨運工會指出，若增加通行費，物流成本可能提高、外包司機負擔加重，也會導致運價競爭惡化，最終可能反映在商品價格與消費者支出上。
為何真正的問題並非收不收費？
從政策角度觀察，這次討論的核心其實並非單純針對國2、國4、國6、國8或國10收費，而是國道收費制度實施超過10年後，是否仍符合當前需求。未來高公局評估方向可能包括，不同車種差異費率、尖離峰收費制度、高使用量路段差別費率、橫向國道納入計程收費、電動車與商用車收費調整。也就是說，台灣高速公路收費改革討論，才正要開始。
橫向國道是否收費，目前仍停留在研究階段，高公局也明言「不收費的理由仍然存在」。然而在國道基金缺口擴大、未來七年超過4000億元建設需求的壓力下，如何建立更永續的財源機制，勢必成為下一波交通政策改革的重要議題。對政府而言，挑戰不只是增加收入，更是在「使用者付費」與「公共運輸服務」之間找到新的平衡點。
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