橫山學堂成果展 見證陪伴家庭服務成果

橫山學堂歲末圍爐搓湯圓。





新竹縣橫山區社會福利服務中心20日舉辦「橫山學堂及小衛星年度成果展暨歲末圍爐」，邀請服務家庭與志工齊聚一堂，透過成果展現、文化交流與圍爐餐敘，共同迎接新年，展現縣府社會處一年來深耕社區、陪伴家庭的服務成果。

活動由尖石鄉那山麻谷兒少據點帶來泰雅組曲揭開序幕，現場同步展出書法、竹編及泰雅構樹皮檯燈等學習成果，並由學堂書法班老師揮毫春聯贈送民眾，增添年節氣氛。竹縣政府社會處處長陳欣怡到場頒發志工感謝狀，感謝志工夥伴長期投入，持續與社區攜手打造更有韌性的支持網絡，照顧偏鄉長者及幼兒。

114年橫山學堂與兒少小衛星據點全年吸引逾5,000人次參與共學，其中橫山學堂累計2,662人次、小衛星據點2,432人次。依回饋問卷統計，橫山學堂整體滿意度達97%，小衛星計畫滿意度達98.27%，顯示兒少陪伴、家庭支持與課後照顧服務成效顯著。



