橫山警分局結合芎林鄉農會 反詐交安宣導深入鄰里
記者彭新茹／新竹報導
竹縣芎林鄉農會日前舉辦茄紅橘香稻芎林番茄產業文化活動，橫山警分局長陳孟君與同仁共同登台，向前來參與活動的民眾進行反詐騙及反毒駕等治安、交通安全宣導，讓反詐交安更深入鄰里。
橫山警局表示，此次宣導主題涵蓋提升民眾識詐、阻詐及反詐能力，以及宣導酒駕、毒駕、藥駕對交通安全的危害，並與民眾進行治安交通小問答，活動氣氛熱烈，藉此提升轄內民眾的防範意識，保障生命及財產安全。
橫山警分局說，有鑑於詐騙案件影響民眾財產甚鉅，民眾若遇到可疑電話或連結，應提高警覺，即時向警察機關或一六五反詐騙專線查證，多一分警覺，就少一次被騙的可能，提醒民眾防詐騙三步驟「一聽、二掛、三查證」，若遇有可疑狀況，務必撥打一六五反詐騙專線求證，或上網查詢打詐儀表板，可獲得識詐及防詐資訊，防止受騙。
另，新竹縣政府警察局自交通部修法完成後，已於十一月二十日起毒品唾液快篩試劑正式上路使用，因近年毒駕對交通安全的危害日漸加深，橫山警分局將防制毒駕列為重點工作項目，向民眾宣導濫用毒品除對自身造成傷害外，駕車上路更危害其他用路人，切勿以身試法，警方將採取「毒駕零容忍」的態度，持續運用毒品快篩唾液試劑強化查處能量，使毒駕無所遁形，全面守護用路人安全。
