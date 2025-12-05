橫掃北港媽祖盃排球賽 新北市華僑高中全勝奪男子甲組冠軍

cnews124251205a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

今年「全國北港媽祖盃排球錦標賽」中展現驚人戰力，華僑高中男子排球隊以全勝、全程無失一局之姿強勢奪下高中男子甲組冠軍。3日由隊長黃品諺代表球隊於市政會議獻獎，與全體市民共享這份榮耀。新北市長侯友宜親自頒發學校培訓金，肯定華僑高中多年來深耕排球、持續為新北培育優秀運動人才。侯友宜表示，華僑高中的表現是新北排球最亮眼的象徵，更盼這份榮耀能引領校園掀起新一波排球熱潮，激勵更多孩子投入運動，挑戰自我、追求卓越。

廣告 廣告

北港媽祖盃由北港朝天宮舉辦，是台灣最具規模與指標性的民間排球賽事之一。今年共有17個組別、352支隊伍參賽，賽事分兩階段進行。面對來自全台的頂尖強隊，華僑高中一路火力全開，從預賽、複賽直到決賽，全隊氣勢如虹，每一場皆以俐落的直落二收下勝利，完美奪冠，也再次印證新北市在基層排球的深厚底蘊。

華僑高中累積11座全國高中聯賽冠軍(HVL)，向來是全國排壇的傳統強權。本次領軍的教練陳宣瑞、陳怡均指出，球員在本次賽事中展現暑假訓練成果，「球隊的節奏與細節處理都已有大幅進步，這座冠軍，是孩子們努力不懈的最佳證明。」兩位教練也強調，此成績不單只是技術的較量，更體現高中階段心理素質養成及基層選手整合的價值。

隊長黃品諺則說，這次奪冠是全隊共同的信念與努力。「這次比賽讓我們確認彼此默契更成熟，也更了解各強隊的狀態。」他表示，雖然仍有細節需精進，但全隊將以更穩定、更強悍的姿態，目標直指114學年度全國高中聯賽，誓言再度把冠軍錦旗帶回新北。

新北市體育局表示，華僑高中男子排球隊再度於全國大賽奪冠，不只展現新北市深耕基層訓練的成果，更讓外界看見新北排球的強大能量。市府未來將持續投入資源、深化專業培訓，打造優秀運動員訓練環境，同時期盼這股排球熱潮持續延燒至校園各角落，讓運動成為學生日常中的重要力量，一同為新北爭光。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台灣洗腎王國惡夢再臨 石崇良曝「三原因」洗腎人口恐再上升

聯賣制度助力 徐子雙加入永慶不動產3年 業績破1900萬

【文章轉載請註明出處】