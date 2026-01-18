橫掃歐洲獎6大獎！《情感的價值》票房破7億 影后蕾娜特驚呼：誰來賞我一巴掌

史戴倫史柯斯嘉與蕾娜特萊茵斯薇以《情感的價值》拿下第38屆歐洲電影獎最佳男、女主角。海鵬影業提供

挪威神片《情感的價值》（Sentimental Value）橫掃歐洲影壇！第38屆歐洲電影獎今（18）晨於德國柏林揭曉，挪威導演尤沃金提爾（Joachim Trier）這部新作狂捲最佳影片、最佳導演、最佳男、女主角、最佳劇本及最佳配樂等6項大獎，成為本屆最大贏家。

該片目前全球票房已衝破7億台幣，聲勢如日中天，不僅讓尤沃金提爾連奪三獎，更將男女主角雙雙推上影帝后寶座，為進軍2026年奧斯卡獎季注入一劑強心針。

坎城影后歐洲獎如願封后

曾以《世界上最爛的人》榮登坎城影后的蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve），當年曾遺憾與歐洲電影獎擦身而過，今晨終於憑藉《情感的價值》成功封后。她在領獎時顯得激動萬分，甚至引用電影台詞大喊：「誰來賞我一巴掌！（Someone slap me!）」驚人的層次感與爆發力演技，讓她成為2026年奧斯卡影后的熱門人選。

廣告 廣告

她在致詞中特別感謝導演尤沃金提爾創造了一個讓女性角色混亂卻美麗的空間，並稱讚與影帝史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）對戲是一場「最高等級的靈魂搏鬥」。

史戴倫史柯斯嘉改口：我不覺得我太老！

剛奪下金球獎最佳男配角的史戴倫史柯斯嘉，今晨再度以《情感的價值》中性格古怪的破產父親一角「晉升」影帝。74歲的他重拾28年前奪下歐洲電影獎的感動，致詞時簡潔有力地說：「這感覺就像回到了家。」

逗趣的是，他先前在金球獎曾自嘲太老，這回卻在台上改口直言「我不覺得我太老」，博得現場滿堂彩。隨著他在歐洲電影獎封帝，也預示其將在接下來的奧斯卡競爭中展現強大影響力。

蕾娜特萊茵斯薇以《情感的價值》封后不敢置信，以片中台詞笑說：「誰來賞我一巴掌！」海鵬影業提供

尤沃金提爾揭祖父憾事

導演尤沃金提爾個人同時斬獲最佳影片、導演及劇本三項殊榮，這也是他首度在該獎項獲獎。他在感言中首度提及祖父伊力克羅恆（Erik Løchen）在二戰期間曾是反抗軍並入獄，戰後雖成為導演卻因當時缺乏電影體制，一生僅留下兩部作品。

這段家族故事讓他對現今歐洲電影聯盟的體制更感珍惜，尤沃金提爾感性表示：「藝術能幫助我們在黑暗中創造同理心。」並呼籲觀眾進戲院與陌生人共感，找回「情感的價值。」

導演尤沃金提爾以《情感的價值》連奪歐洲電影獎最佳影片、最佳導演與最佳劇本三獎，呼籲觀眾守護電影院。海鵬影業提供

歐洲影迷投票力挺

第38屆歐洲電影獎今年首度延至1月舉行，目的在於強化對奧斯卡及英國奧斯卡決選投票的影響力。目前《情感的價值》已晉級奧斯卡最佳國際電影15強，在各項影展與獎季表現強勁。該片在挪威電影進軍國際市場的路上扮演領航者，台灣觀眾也將於本週五（1月23日）起，能走進戲院親身體驗這部橫掃歐洲的影史巨作。



回到原文

更多鏡報報導

快訊／「火雲邪神」梁小龍77歲辭世！曾與李小龍並稱「四龍」 於深圳舉行告別式

怕你滑手機！麥特戴蒙曝Netflix留客公式 揭密好萊塢動作片潛規則

左右手捲款10億跑路！向華強自嘲遇偽君子教科書 遭債主找上門慘況曝

吳佩慈準婆婆機場遭逮畫面曝光！347億賭后淪為階下囚 豪門神話崩塌