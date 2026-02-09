橫掃眾院316席！自民黨史上最佳戰果 高市：持續推動修憲
日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉，拿下歷史性大勝，單獨拿下眾院絕對多數。美國總統川普盛讚高市大獲成功，高市回應將在3月訪美會川普，推進日美同盟，並表明將發展穩定的日中關係，還希望推動修憲。
日本眾院選舉465席確定，高市帶領自民黨單獨拿下316席，是二戰後，日本政黨首度跨越眾院三分之二絕對多數門檻，也寫下戰後單一政黨最多席次紀錄，是自民黨史上最佳選舉戰果，往後在減稅、擴大軍事支出、修憲等關鍵議程上，握有更大推進空間。選前席次為自民黨198席、日本維新會34席，執政陣營合計232席。自民黨執政夥伴日本維新會這次取得36席，與自民黨總計獲得352席。
選情明朗後，川普在社群平台發文，祝賀高市及自民黨獲得壓倒性大勝，盛讚高市是「備受尊重與歡迎的領袖」，「她果斷且明智宣布改選，最終大獲成功」。
川普並提到，自民黨如今在國會握有歷史性超級多數，創下二戰後紀錄。他也提到選前力挺高市，親切稱呼「早苗，我能背書支持妳及妳帶領的執政聯盟，是我的榮幸」。川普並祝福高市，「推動保守、以實力求和平的施政議程時大獲成功」，並表示「日本人踴躍投票，這些優秀的人民將永遠得到我強而有力的支持」。
強調美日同盟 3月訪白宮
高市9日在Ｘ回應，「衷心感謝川普總統暖心致意，期待今年春天拜訪白宮，並持續與美方合作，強化日美同盟」。高市預計3月19日赴白宮會晤川普，將是她就任首相後首度訪美；隨後川普將在4月出訪中國。
高市並強調，日美同盟與友誼，建立在深厚互信與緊密、堅實的合作上，「這支同盟的潛力無限大，期許持續攜手，確保為兩國及更廣泛的區域帶來和平與繁榮」。
64歲的高市，將在18日的特別國會首相指名選舉，被選為新首相。她9日以自民黨總裁身分，舉行勝選記者會，提到下月訪問美國，將與川普總統「就全球問題進行深入討論」，並將以日美同盟為基礎，與南韓、澳洲和菲律賓等國加強合作。
她說，「這是讓日本更強大、更繁榮的重大責任開端。我們迫切需要進行重大政策轉變，民眾對我們的呼籲表示理解和同情。沒人會幫助一個毫無決心保衛自己的國家，我們將堅定不移，捍衛國家和平獨立、我們的領土、領海、領空以及公民的生命安全」。
與中對話交流 持開放態度
高市也重申將提前修改安保三文件，以及修改憲法的意願。她說，「憲法告訴我們國家的理想形象。我們將繼續推進憲法修正工作」。
高市還談到對中外交，稱推進戰略互惠關係的方針不變，「我國對於與中國進行各種對話持開放態度。我們已經有意見交流，未來也會持續交流。不過，我們會基於國家利益，以冷靜且適當的方式處理相關事務」。
大陸外交部發言人林劍昨重申，「再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論」，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。
更多udn報導
蔡幸娟女兒太美爆紅被起底 無預警宣布消失親揭原因
AI檢測獲利大爆發 這公司年終＋分紅最多「領50個月」
寒流泡湯風險高！北投溫泉雙亡 醫示警4症狀不要再泡
國旅太貴是抹黑？雲品董座嘆「拿橘子比蘋果」網怒了
其他人也在看
高市勝選後宣布 提前修「安保三文件」
日本ＮＨＫ報導，日本首相高市早苗當地時間九日下午六時以自民黨總裁的身分召開記者會，談到將盡全力兌現競選承諾，包括食品消費...
爆高市早苗壓倒性大勝關鍵 蔡正元預言賴清德下一步：國民黨要小心了
日本眾議院改選昨（8）日揭曉結果，自民黨在總裁高市早苗的領軍下，以壓倒性優勢獲勝，執政聯盟橫掃超過三分之二的席次。對此，前立委蔡正元在節目《國際直球對決》分析，這場勝利象徵日本年輕人與女性選民的結構性轉向，他也預言，總統賴清德未來極可能化身「台版高市早苗」，採取更刺激、更激進的民族主義戰法，示警國民黨在年底大選必須極度小心。日本國會眾議院在新任首相高市早......
黎智英遭判20年 法國學者：香港民主最後一根封棺釘
（中央社記者曾依璇巴黎9日專電）香港壹傳媒創辦人黎智英因觸犯國安法遭重判20年，法國學者朱利安說，這是「為香港民主封棺的最後一根釘」；快訊週刊一篇文章寫道，此案和諾貝爾和平獎得主劉曉波案一樣，目的都是製造恐懼。
諷民進黨！ 民眾黨讚高市早苗 未恣意胡亂扭曲法律
日本今（8日）舉行眾議院選舉，自民黨在日本首相高市早苗帶領下取得單獨過半席次，與日本維新會合計更是突破三分之二席次的勝利。對此，民眾黨表示，這不僅是日本國民對高市政權的肯定，更展現了民主政治之所以可貴，在於執政者深知手上權力是來自人民的授權，時時刻刻謹守依法行政的鐵律。
卸任高院院長 高金枝致歉：忘了關心是種壓力
（中央社記者謝君臨台北9日電）高院及所屬法院今天舉行卸、新任首長交接典禮。被爆出曾涉及霸凌高院女法官的卸任院長高金枝致詞表示，自己婆婆媽媽的個性，讓溫暖的關心成為壓力，她向大家致歉，也謝謝包容。
紐時：高市豪賭 贏在三個關鍵點
日本首相高市早苗上任僅110天即提前舉行國會大選，這場政治豪賭，讓高市取得壓倒性勝選。紐約時報分析指出，選舉結果顯示日本...
高市早苗拚修憲 參院未過半恐是障礙
日本自民黨在四六五席眾議院中贏得三一六席，單獨取得三分之二絕對多數，將讓日相高市早苗得以毫無阻礙的在眾院推動各項法案，繞過參院否決，並提出修憲案。不過，自民黨執政聯盟在參院並未過半，將是啟動修憲的一大障礙。
寒冬擋不住「高市早苗現象」！ 冒著大雪也要投票，為何日本年輕人不再政治冷感？
日本眾議院大選在周日（2/8）登場，不巧碰上嚴寒，北海道與日本東北地區降暴雪，連關東地區都下起大雪。 但寒冬擋不住「高市早苗現象」，原本政治冷漠的日本青年，紛紛頂著風雪，出門投票。 日本首相高市早苗的政治豪賭，解散眾院，提前大選，最終帶領自民黨獲得前所未有的勝利。讓執政黨從朝小野大的執政困境，扭轉為豪取三分之一以上席次的完全執政。 「鎖定年輕選民，保衛日本國民。」成了高市早苗勝選的關鍵，也讓自民黨得以擺脫「消費稅」的枷鎖，更取得未來修憲改革門票。
好險有多問一句…12歲男孩發燒回診喊腳痛 醫拉褲管驚喊：快衝急診
秋冬為流感疫情好發季，但有時出現發燒、痠痛等常見症狀，可能不只是小感冒。小兒科醫師羅士軒近日分享診間案例，曾有一位回診的12歲男孩，原本狀況已經好轉，幾天後卻突然發燒。由於對方異常疲倦，一問之下家長才說孩子腳痛，羅士軒拉起褲管查看後，直覺情況可能不妙，立刻請家長轉往台大急診。結果這一去，孩子就在ICU住了3天。
川普逼世界重新選邊站！謝金河看日本大選：台灣親中政客恐有大考驗
日本首相高市早苗率日本自民黨在眾院改選大勝，民進黨與AIT等相繼表達祝賀，美國總統川普第一時間也發文祝賀，強調他將強力支持今後的日本。對此，財信傳媒董事長謝金河直言，川普正在加速世界重新選邊站，台灣站在中國那一邊的政客，今年將會有大考驗。
「川普正逼世界重新選邊站」謝金河：台灣親中政客今年會有大考驗
[Newtalk新聞] 日本眾議院改選結果揭曉，日本首相高市早苗領導的自民黨大勝。選前發聲力挺高市的美國總統川普（Donald Trump）第一時間就發文祝賀並表明，今後日本都會繼續擁有他強力的支持。對此，財信傳媒董事長謝金河直言，川普正在加速世界重新選邊站，台灣站在中國那一邊的政客，今年將會有大考驗！ 對於高市大獲全勝，謝金河在臉書發文寫道：「川普正在加速世界重新選邊站！微信，微博，抖音幾乎全面噤聲，只剩胡錫進仍在喃喃自語，川普在他的Truth Social發文恭喜高市全面贏得勝利，除了邀請高市3月訪美，並且邀請日本共同開發稀土！高市全勝為美日同盟奠定基石，也讓川普加速世界重新選邊站加足馬力！」 謝金河表示：「2017年川普1.0時代，地緣政治角力揭開序幕，那個時候，國內企業界大老闆紛紛站出來說：兩隻大象打架，台灣千萬不要選邊站！我說：你不選邊，將來連邊都沒得選！拜登時代，美國態度是消極的，只有中國逼迫選邊。這回川普逼大家選邊，未來選錯邊，或者是腳踩兩條船，想左右逢源的國家，恐怕面臨強大的變數。」 謝金河指出：「最明顯的是南韓，派人去談關稅，川普團隊置之不理。加拿大，英國跟著川普對著
12歲男童發燒非流感！他「喊腳痛」醫一看驚：快送急診
小兒科醫師羅士軒近日在臉書粉專「旭恩小兒科診所」分享一則診間案例指出，曾有一名12歲男童因出現感冒症狀前來就醫，當時情況並不嚴重。不料數日後，男童再度回診，除了一臉疲憊外，還突然出現發燒現象，在流感盛行期間，這樣的症狀極易被判斷為流感。不過，男童明顯的虛弱...
大S結婚4周年！具俊曄「癡守墓碑前」備好紅酒蛋糕惹哭網
距離藝人大S（徐熙媛）的紀念雕像已經過了好幾天，但癡情的具俊曄依舊守在墓園。昨（8日）是她和具俊曄的結婚4周年紀念日。有粉絲剛好在當天前往金寶山探望，結果具俊曄也在現場，令網友們再度落淚。
評「日本有事、台灣有事」成國際現實 鄭麗文：咱別成下個烏克蘭
8日舉行的日本第51屆眾議院大選結果揭曉，首相高市早苗領導的自民黨取得壓倒性勝利，單獨獲得316席不只遠超233席過半門檻，更打破了自民黨創黨以來在眾議院的席次紀錄，比起選前的198席與源源不斷的「唱衰」聲，自民黨確實成功地挽回劣勢，確立高市早苗「獨強」的執政地位。...
78歲黎智英遭判刑20年 汪浩：比習近平自由
[NOWnews今日新聞]香港壹傳媒集團創辦人黎智英，昨（9日）遭香港高等法院以違反《港版國安法》、串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全為由，宣判20年有期徒刑，不少評論都認為，北京和港府此舉等於是要...
蔡其昌喊話大巨蛋沒道理棒球越比越少 蔣萬安回應了
中職新賽季3月底即將開打，目前賽程場地尚未正式公布，卻傳出大巨蛋今年給予中職的場次有變化，中信兄弟、富邦悍將都提過票房較佳的假日場減少，經營相對困難的平日場次增加。中
單獨取得2/3修憲資格！高市早苗率自民黨大獲全勝，在野席次腰斬、多名大老「失業」
日本眾議院大選結果，截至台北時間9日零時為止，自民黨不只確定單獨過半，甚至拿下至少315席眾議員，達到眾院總席次的2/3絕對多數門檻（310席），成為二戰後、首次由單一政黨完全掌控眾院2/3的政權。《朝日新聞》指出，這次選舉結果，也超越前首相中曾根在1986年眾院選舉，締造的300席紀錄，成為自民黨自1955年創黨以來，國會席次最多的一回，也展現高市早苗的高......
黃國昌遭豬肉攤老闆打臉 律師改編周星馳電影台詞大開嘲諷
即時中心／綜合報導民眾黨新北市長參選人黃國昌昨（8）日赴新莊宏泰市場掃街，遭豬肉攤老闆當場打臉，質疑其市政願景與政見內容。對此，律師黃帝穎也在臉書發文，改編周星馳電影《凌凌漆大戰金槍客》中達聞西的經典台詞「要你命三千」，諷刺黃國昌提出的多項作為是「毀憲武器」。
美媒：黎智英如同被判死刑 川普訪中應施壓
（中央社記者廖漢原紐約9日專電）香港壹傳媒創辦人黎智英被重判20年，「華爾街日報」與「華盛頓郵報」社論指出，78歲的黎智英餘生在獄中度過等同被判死刑。華郵指出，美國總統川普計劃4月訪中是再次施壓的機會。
高市：以國家利益 冷靜應對中國
日本自民黨在眾院選舉中取得壓倒性勝利後，首相、自民黨總裁高市早苗9日在東京黨總部召開記者會。她表示，3月將訪美並與美國總統川普會談，確認日美的團結。至於日陸關係，高市強調稱，外交上推進戰略互惠關係的方針不變。