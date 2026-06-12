橫掃9首破10億神曲！「追夢少女」曝熱戀魔幻時刻 認了：滿腦都是他

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奧莉維亞新歌〈stupid song〉MV攜芭蕾舞群共演 。翻攝YouTube＠Olivia Rodrigo

全球專輯突破3600萬張銷量、榮獲葛萊美獎肯定的「追夢少女」奧莉維亞（Olivia Rodrigo），12日推出備受矚目的第三張專輯《you seem pretty sad for a girl so in love》。全新主打歌〈stupid song〉MV也同步全球釋出，特別邀請頂尖芭蕾舞團在紐約大街上瘋狂共演，描繪瘋狂愛上一個人時，那種令人無法自拔的深刻感受。

奧莉維亞透露，最新主打歌〈stupid song〉的靈感其實來自於一個失眠的夜晚，當時她在凌晨4、5點獨自在紐約街頭散步，隨後便寫下了這首旋律。她形容這首歌精準捕捉了戀愛初期對另一半的迷戀與興奮感：「就像是我滿腦子都是這個人，作夢也會夢到對方。連要上床睡覺了，都還沒有發現鞋子忘記脫，因為我的心思都在這個人身上。」

紐約超商前大跳芭蕾！奧莉維亞失眠寫出新神曲

為了將這種極致的熱戀魔力視覺化，歌曲MV特別邀請到傳奇首席芭蕾舞星Tiler Peck，以及來自紐約市芭蕾舞團和美國芭蕾舞劇院的頂尖舞者共同編舞並參與演出。

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奧莉維亞生涯正式締造「9首歌曲播放量突破10億次」的驚人里程碑。環球音樂提供

全片選在紐約大街與復古商店內取景，奧莉維亞興奮表示，這完美呈現了熱戀時的魔幻感受：「那種感覺就像你只是出門去便利商店買個東西，身後都會有美麗的芭蕾舞群跟著你翩翩起舞，這就是戀愛的魔力。」

9首單曲播放破10億次！

奧莉維亞近年在西洋樂壇氣勢如虹，不僅以專輯首波主打〈drop dead〉強勢奪下告示牌冠軍，更成為音樂史上首位「連續三張專輯的首波主打單曲皆空降冠軍」的紀錄保持人。前陣子她更風光登上Spotify的「十億俱樂部現場（Billions Club Live）」舞台，慶祝生涯正式締造「9首歌曲播放量突破10億次」的驚人里程碑，展現超高人氣。



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