「橫濱男」愛相隨！陪福原愛上孕婦游泳課被目擊 當媽喜訊早藏不住
娛樂中心／蔡佩伶報導
日本前桌球選手福原愛昨（22日）接受日媒訪問證實結婚且懷孕，對象正是過去被拍到約會的「橫濱男」，許多網友對此感到震驚，而今日媒再透露福原愛是因為報名上孕婦游泳課遭目擊，才讓她懷上第三胎的消息曝光。
根據日媒《女性自身》報導，知情人指出福原愛懷孕後，有報名健身房一個月4次費用約2萬日圓（約4100元台幣）的游泳課程，藉此鍛鍊身體，舒緩懷孕期間的不適感，不過福原愛並非每一堂課都到場，至於「橫濱男」也曾到場陪伴，顯見感情不錯。
事實上，福原愛向日媒《女性Seven》表示起初交往並未想過結婚，最終讓她轉念的原因是男方家人希望能跟福原愛「成為真正的家人」，如今的福原愛不只迎來第二春，還懷上寶寶，對此她也感到開心，然而這也是她首次在日本生產，由於醫療流程或環境都與台灣不同，讓她一度感到有些不知所措。
