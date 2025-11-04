橫濱著名旅遊熱點海邊驚見無頭女裸屍…下體也消失了
國際中心／綜合報導
日本橫濱市著名景點山下公園日前驚傳駭人命案。當地警方接獲民眾報案，指公園鄰近橫濱港的岸邊發現一具僅剩上半身、無頭且無下半身的女性屍體。警方到場並進行調查後，初步研判死者已死亡數月；目前當地警方已成立專案小組，全案朝他殺及棄屍方向偵辦。
根據綜合日媒報導，一名民眾於當地時間1日上午10時許，在山下公園靠近二戰時期保存至今的商船「冰川丸」附近海面上，發現一具赤裸的軀幹漂浮水面，嚇得連忙報警；警方到場後隨即將遺體打撈上岸，發現死者沒有頭、下半身不見，身上也未著任何衣物。
報導指出，死者高機率為女性，年齡則約介乎20至50歲之間，而據屍體腐敗程度推測，死亡時間可能已達數月。警方指出，雖現在未能斷定死因，但由於遺體沒有遭船隻螺旋槳捲入，或是鯊魚攻擊的跡象，頭部與下半身極有可能是遭人為切斷。目前警方正在進行DNA鑑定以確認死者身分，至於詳細案情仍待進一步調查釐清。
