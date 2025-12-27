橫濱輪胎工廠爆持刀攻擊共15傷 嫌犯被捕疑為前員工

2025年12月26日，日本靜岡縣橫濱橡膠公司三島工廠爆發持刀攻擊事件，疑為前員工的兇嫌落網。共同社／美聯社



日本橫濱輪胎位於靜岡縣的工廠週五（12/26）發生持刀行兇事件，一名男子刺傷8人，又以疑似漂白水的化學物品潑灑7人後被捕。日媒報導，兇嫌疑為該工廠前員工。

共同社、美聯社報導，當地警方週五下午接獲報案稱，靜岡縣三島市的橫濱橡膠公司三島工廠有多人遭刺。

根據當地消防部門，事件中有15人受傷送醫。兇嫌是自稱住在三島市的38歲男子小山雅貴，職業不詳。警方已以殺人未遂嫌疑將他當場逮捕，指控他在工廠內持刀刺中一名28歲男性。

警方表示，被刺傷者中有5人傷勢嚴重。共同社報導，所有傷者送醫時均有意識。

《朝日新聞》引述調查人員報導，嫌犯攜帶一把刀具，且戴著疑似防毒面具的物品。

橫濱橡膠的網頁顯示，三島工廠生產乘用車輪胎，占地11.2萬平方公尺，2024年的員工人數約為980人。

日本槍械管制嚴格，暴力犯罪罕見，但近年來已發生數起備受矚目的持刀襲擊事件。

