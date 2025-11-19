橫行紐約「霸王餐台灣網美」雙面人生曝光！ 密友爆她曾神隱2年：講到前男友像變一個人
紐約布魯克林近日闖出「吃霸王餐網美」惡名的34歲台籍女子Pei Chung，一個月來屢在威廉斯堡的高級餐廳點餐後落跑，已被逮至少7次。離奇的是，她曾活躍於紐約藝文與社交圈，名牌加身、穿梭古典音樂會，卻在2021年突然神隱。如今舊友出面爆料，她精神狀態出現異樣，深陷「被跟蹤」恐懼，整個人像是變了樣。
吃高級料理不付錢 曾想用「肉體」換食物？
根據《紐約郵報》報導，Pei Chung上週五（14日）因多次吃霸王餐出庭後，隔天立刻又再犯。她週六（15日）分別在Sea Thai及米其林義式名店Misi用餐後不付錢，被警方連續逮捕兩次，仍在「附監督條件」下獲釋。
到了週一（17 日），她又在IG曬出以色列名店12 Chairs的滿桌料理，包括拼盤、羊肉餐點與椰奶布丁。但餐廳向《紐約郵報》投訴：「她吃完就走，完全沒付錢。」店家雖未報警，但從10月底以來，她已在Peter Luger、Francie、Lavender Lake等名店留下至少7次不結帳紀錄。
多家餐廳業者形容，Pei Chung來店時都盛裝打扮，帶著全套燈光與攝影設備，先拍食物、再假裝網紅要用IG貼文抵餐費。若店家拒絕，她才會拿出信用卡結帳，但卡片都刷不過。甚至有Peter Luger經理爆料，她曾說要「用身體」換取免單，引發更多議論。
昔日藝文圈派對常客 怎會落到吃霸王餐？
舊友回憶，Pei Chung爭議爆發前其實風評不差，曾是紐約藝文與派對圈的常客。她常穿Prada、LV出席古典音樂活動，會在曼哈頓中城的迪梅納古典音樂中心（DiMenna Center for Classical Music）亮相，也會造訪名流愛去的時尚餐廳Buddakan、上西城的Arte Café，甚至在夜店Nebula穿bra top現身，社交風格多變又高調。
一名與她在疫情期間結識的男性友人表示，他們因古典音樂結緣，她個性熱情，常主動邀朋友一起看展、聽音樂會。他說：「她很有禮貌、見識廣、有藝術修養，是個聰明的女孩。」當時完全看不出她會演變成今日局面。
講到前男友後她為何像變了一個人？ 神隱兩年的真相是？
但友人指出，一切在她提到「前男友」後急轉直下。「她突然變得不對勁，我關心她，她卻說前男友從海外來紐約跟蹤她、讓她很害怕。」他形容，Pei Chung 的語氣、情緒與思考方式都明顯和以前不同，「她真的看起來非常痛苦，甚至問我可不可以假裝當她男友保護她。」男子雖願意陪伴她，但她的行為越來越反常，最後他決定不再和她往來。
另一名熟識者也證實，Pei Chung在2021年12月後突然「人間蒸發」。「她完全消失、不再出現，也不回訊息，甚至把大家都退追了。」朋友們曾試圖找她，卻碰了軟釘子。
台灣出生自稱「半退休」 友人好奇：錢從哪來？
爭議爆發後，她的背景也遭起底。她在個人網站與LinkedIn自述：3歲學小提琴、5至10歲學芭蕾和鋼琴、國家考試PR99、17歲會操作步槍，之後畢業於高雄師範大學藝術研究所。2019年，她以「全額優秀獎學金」赴美就讀普拉特學院（Pratt Institute）資訊體驗與科技相關研究所。
此外，她曾自稱替Chase、Comcast、Vanguard等美國大型企業做短期使用者體驗設計，但工作資訊停在2023年3月，自稱「半退休」。同年開始，她在IG 狂曬高級料理與精品穿搭，住在Williamsburg豪華公寓，還拍片炫耀在Hermès購物。
一名熟識者坦言：「根本不知道她的錢從哪裡來，但她就是要讓大家看見她過得很好。」甚至有Reddit網友聲稱在交友軟體Hinge與她配對，截圖中她疑似寫道：「我知道哪些酒吧最適合你的外型。如果你能教我投資，我可以帶你去。」
