南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

嘉義縣阿里山鄉樂野、里佳等地區這一個月來經常有黑熊出沒，侵擾民宅和工寮，搞得人心惶惶，林保署和部落獵人協會合作，設置誘捕籠，終於在30日清晨成功抓到這隻黑熊，經過獸醫檢查後，確定沒有受傷，將牠帶到山區野放。

林保署和部落獵人協會合作設置誘捕籠，終於在30日清晨成功抓到入侵民宅的台灣黑熊。（圖／林保署嘉義分署提供）

黑熊發出低沈的怒吼，因為牠的腳被陷阱困住，不斷拉扯著鐵練，還用另一隻腳去壓，企圖想要掙脫。「起來了，起來了。」部落獵人在一旁邊警戒，等到黑熊累了睡著才敢行動，危害樂野和里佳地區的吃貪熊，終於落網，大家都鬆了一口氣。嘉義縣議員武清山：「楊先生他那天去餵雞，結果他剛下車，就聽到那邊有掙扎的聲音，結果他一看原來是那隻黑熊，就在他家旁邊大概10公尺的地方。」捕獲女獵人溫惠珍：「我本身對野生動物非常有興趣，也會比較關心，所以我就協助林保署追蹤一下追蹤痕跡。」

在獸醫檢查沒有受傷之後，在牠身上裝設衛星發報器，載到遠離部落的石山引水道深處進行野放。（圖／林保署嘉義分署提供）

身上大大的v字，這隻台灣黑熊從去年十二月底開始，出沒在嘉義縣阿里山鄉，入侵民宅廚房，攀在桌上找食物，還有廢棄工寮發現到牠的腳印，冰箱被推倒，奶粉罐被翻，都是牠的傑作，還去偷吃蜂農的蜂箱，一個月來林保署就接獲九次的通報，搞得當地居民人心惶惶。由於牠的行蹤愈來愈靠近人多的社區，林保署與部落獵人協會合作，設置誘捕籠和陷阱，果然成功抓到牠。嘉縣鄒族獵人協會理事長浦珍珠：「居民他們都說連咖啡園都不敢去了，因為怕會遇到牠，所以這一次能夠成功的誘捕牠，讓他們都能夠安心。」林保署嘉義分署自然保育科員許玉青：「牠是一隻123公斤的台灣黑熊，健康狀況良好且無外傷。」林保署從黑熊身上的特徵，判定抓到的確實就是侵擾工寮的那隻，在獸醫檢查沒有受傷之後，在牠身上裝設衛星發報器，載到遠離部落的石山引水道深處進行野放。後續將透過發報器追蹤牠的行踨，希望牠別再回來。

原文出處：橫行阿里山工寮暴力覓食！ 台灣黑熊「落網」林保署野放

