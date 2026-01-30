橫行阿里山鄉工寮暴力覓食 台灣黑熊「落網」了

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕在嘉義縣阿里山鄉里佳、達邦與樂野村趴趴走，一再闖入工寮暴力覓食的台灣黑熊，今天早上被發現在里佳村中陷阱，林業及自然保育署嘉義分署獲報後，立即派人前往監控，同時請位於南投縣集集的農業部生物多樣性研究所派遣獸醫前來處置。

嘉義林業分署今年元月至今接獲多起工寮遭黑熊侵擾的紀錄，主要集中於達邦、里佳、樂野地區，之前於1月3日4度光臨達邦工寮後，又陸續於里佳菜園、工寮發現熊的蹤跡與排遺，17日接獲達邦達德安地區徐君通報，工寮有一隻原木蜂箱遭拖行、破壞啃食，嘉義分署透過紅外線相機監測於18日拍攝到黑熊影像，該熊左眼後有白斑，經專家研判應與3日發現為同一隻黑熊。嘉義分署設置2個誘捕籠，以水果、龍眼蜜、天然野蜂蜜等吸引物持續進行誘捕，同時商請鄒族獵人協會協助誘捕。

嘉義縣議員武清山指出，今天早上發現有隻黑熊中陷阱，立即通報嘉義林業分署前來處置。

嘉義分署表示，獲報後，除請工作站相關人員前往監控外，也請農業部生物多樣性研究所派遣獸醫前來做專業評估，了解該黑熊健康等狀況。由於這隻黑熊活動足跡過於靠近聚落，可能危及民眾生命財產安全，屆時將野放至更偏遠的地方，確保聚落人員安全。

