橫財一路飆漲！運勢專欄點名3生肖 2026年發大財

《搜狐網》運勢專欄點名，今年對3生肖而言是「財運加速年」。（示意圖／Pexels）





2026年丙午馬年雙火能量，《搜狐網》運勢專欄點名，今年對3生肖而言是「財運加速年」，能明顯感覺賺錢機會變多，不論正財還是偏財，都有明顯成長空間。

生肖虎

2026年對屬虎者來說，財運可說是「一路開掛」，投資眼光特別精準。事業上也容易遇到願意拉一把的貴人，原本卡關的工作突然動起來，升職、獎金同步到位。偏財運同樣亮眼，可能是過去不起眼的投資、資產，在這一年突然變得值錢。

生肖龍

2026年屬龍者主打「事業帶財」，工作表現易被看見，重要任務、關鍵職位主動找上門，收入結構跟著提升。特別是科技、金融或創業族群，容易因為貴人牽線，打開新的市場或資金管道。正財穩定成長之外，副業或資源整合也可能帶來額外進帳，有些人甚至能靠合作分潤，累積長期收益。

生肖猴

屬猴者2026年走的是「靈感變現路線」，腦袋轉得快、點子多，特別適合發展副業、內容創作或彈性接案。社交圈擴大後，賺錢機會常常是聊天聊出來的，小錢不斷、大錢慢慢累積。雖然機會多，但關鍵在於聚焦，選對1、2個最擅長的方向深耕，反而更容易把短期橫財變成長期收入。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

投資有風險 請小心謹慎

更多東森新聞報導

11歲女童「大叫一聲」成永別 昏迷3天不治身亡

下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光

小鳥吃吐司爆倒閉、欠薪 負責人林致兵發聲明致歉

