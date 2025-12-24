橫越半世紀的號角聲！曉明女中62週年校慶74歲學姊重披戰袍復刻鼓號樂隊

記者陳佳鈴／台中報導

為慶祝創校 62 週年，台中曉明女中校園上演了一場震撼人心的「時空合體」，由逾70位歷屆校友學姊重組當年紅極一時的「鼓號樂隊」，與在校管旗隊學妹跨世代聯演。這群「曉明女孩」年齡橫跨半世紀，從16歲的青澀學妹到高齡74歲的創隊大學姊同場邁步，用音符與汗水實踐了世代傳承的感動儀式。

曉明女中鼓號樂隊創立於1969年，曾是校園藝術教育的靈魂象徵，直到 1995 年才因環境變遷轉型為管旗隊。這場動人的復刻演出，源於校友們想陪83歲創隊老師李瑞玲及第一屆校友鍾惠珍修女「再玩一次」的熱血心願。

隊伍中最資深的學姊已經74歲，她每天穿著高跟長靴跟著團練，愛校精神讓不少人感到敬佩。(圖/記者陳佳鈴攝影)

為了這短短幾分鐘的演出，校友會歷經一年多的時間籌備、號召，許多旅居美國、新加坡及香港的校友不遠千里返台參與。前校友會理事長呂幸美感動的表示，這群大學姊為了「塞進」當年的制服，提前一年展開減重計畫，重新穿起年輕時代的高跟長靴，還要忍著每天走步練習動作帶來的足部痠痛，用一大段時間找回當年女孩們的純熟記憶，其中還有母女檔登場合體，動容又震撼的場面，令許多校友學生感動不已。

這群大學姊為了「塞進」當年的制服，提前一年展開減重計畫，重新穿起年輕時代的高跟長靴，還要忍著每天走步練習動作帶來的足部痠痛。(圖/記者陳佳鈴攝影)

尤其已經高齡74歲，全場年紀最資深的創隊學姊傅蒨雯，在場上精神抖擻，與國二學妹並肩穿梭。校友隊精準變換象徵信仰凝聚的「同心圓」與校徽「百合花」隊形，隨後與在校管旗隊合體，將氣氛推向最高點。

同場演出的國二學生感動的說，看到與自己祖母輩年紀相仿的學姊，竟能展現如此驚人的精神力與紀律，心中充滿敬意，這正是她們前進的最大動力。校長劉美嘉表示，這場演出實踐了「學妹不怕，學姊在這裡」的口號，證明曉明情誼不分年齡，精神始終在歲月流轉中溫柔綻放。

管旗隊以主題作品《赤壁》震撼全場。樂曲改編自電影《赤壁》原創配樂，史詩般的旋律結合磅礴隊形與靈動旗舞，展現青春面對挑戰的勇氣與智慧。(圖/記者陳佳鈴攝影)

堪稱「三代同堂」合體演出的尾聲，隊伍合奏〈生日快樂歌〉，全場師生齊聲合唱，將祝福獻給 62 歲的母校。年輕學妹展現青春勇氣，與學姊前輩們的優雅傳承交相輝映，成了曉明女中62周年校慶最美的一幅畫面。

校友會歷經一年多的時間籌備、號召，許多旅居美國、新加坡及香港的校友不遠千里返台參與，其中（右者）最資深的學姊已經74歲。(圖/記者陳佳鈴攝影)

