橫跨三大洲180天！ 《上山吧！台灣隊》挑戰世界之巔

《上山吧！台灣隊》足跡踏遍「非洲之巔」吉力馬札羅山、瑞士馬特洪峰。（圖／三立提供）

全新實境冒險節目《上山吧！台灣隊》即將於12月4日晚間10點首播，節目由《上山下海過一夜》原班主持群雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max）領軍，並重磅集結台灣體壇之光：郭泓志、陳彥博、文姿云、吳佳穎、蕭俊文等人，共同挑戰180天內橫跨歐、亞、非三大洲的極限任務。

此次「台灣隊」的足跡踏遍「非洲之巔」吉力馬札羅山、瑞士馬特洪峰，最終回歸家鄉挑戰最美的聖稜線，見證屬於台灣的堅毅與榮耀。節目拍攝過程橫跨低氧、高風險環境，面對極限挑戰，最常出現的畫面是「哭」，連世界級跆拳道女將文姿云都坦言：「心臟不舒服！」但仍堅持不放棄，她笑稱：「除非我掛掉，不然我不會放棄！」主持人雷艾美也曾淚灑高山，表示「不想成為拖油瓶」，展現團隊成員彼此扶持的動人情誼。

特別的是，隊長Max此行不僅挑戰體能極限，更扮演「營養總舵主」，不僅準備雞精為戰友打氣，甚至在海拔5400公尺的非洲山頂，與八弟合力現煮珍珠奶茶，實現「把台灣味帶上世界之巔」的夢想，用熱騰騰的珍奶為台灣精神乾杯。旅途中，眾人還親眼見證非洲動物大遷徙的壯闊景象，拍下非洲象、獅群等珍貴畫面，讓阿傑直呼「一生難忘！」

《上山吧！台灣隊》將於 12月4日晚間10點在三立都會台首播，同日晚間11點同步於HamiVideo與MyVideo上架。隔日12月5日晚間10點可於華視收看，12月7日晚間8點則在《上山下海過一夜》YouTube頻道推出。

