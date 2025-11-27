橫跨命運與信仰的史詩旅程！《喇嘛與仁波切》見證無條件的愛

《喇嘛與仁波切》12月19日全台上映。（圖／聯影電影）





榮獲柏林影展國際評審團大獎的感人佳作《喇嘛與仁波切》（Becoming Who I Was），歷時8年拍攝，憑藉壯麗的高原景致與細膩的情感書寫，橫掃柏林影展、西雅圖影展、莫斯科國際影展等多項國際榮譽，更獲南韓影帝李秉憲極力推薦。

《喇嘛與仁波切》劇情講述，出生在海拔3500公尺高的印度北部拉達克山區的5歲男孩安杜，帶著前世修行的記憶，今生他必須回去繼續未竟的志業。但因中國政府的嚴密統治，西藏方面始終無法獲得他的消息，一直到安杜13歲依然等不到前來迎接的弟子。一個仁波切卻沒有屬於自己的寺院，只會招來眾人的懷疑，安杜甚至因此被棲居的寺院趕出來。幸好安杜身邊，有一位一直守護並敬愛他的老僧烏金，兩人之間深厚的感情，又讓一切日常充滿了溫暖，這是一段關於信仰、宿命與無條件之愛的旅程，同時也是一則關於成長、陪伴與「尋找自我」的動人寓言。

《喇嘛與仁波切》獲柏林影展國際評審團大獎。（圖／聯影電影）

導演文暢庸（Moon Chang-Yong）花近9年時間追隨鏡頭，見證一段跨越時光與信仰的羈絆：「如果長時間觀察某件事情，會在無意中發現另一件事情。長時間關注這兩人，讓我再度想起遺忘了的珍貴的人。」影片沒有說教，而是用最真誠的方式，呈現一名少年與一位老人，在命運重擔下仍彼此守護的溫暖。

《喇嘛與仁波切》自首映以來備受全球矚目，本片榮獲多項國際大獎肯定，包括榮獲柏林影展國際評審團大獎 最佳影片、榮獲西雅圖影展最佳影片競賽獎、莫斯科國際影展評審團獎最佳影片、最佳剪輯等諸多獎項，並於挪威卑爾根、蘇黎世、美國明尼阿波利斯等國際影展展映。」《喇嘛與仁波切》12月19日全台上映。



