橫跨大西洋！美軍2週狂追千里 登船扣押俄旗影子油輪

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

美國去年10月開始對委內瑞拉相關油輪實施制裁封鎖，近日接連截獲兩艘油輪，其中一艘「貝拉一號」在突破美國封鎖後，遭美軍窮追不捨，兩週時間追了近千里。

「貝拉一號」去年3月18日出現在新加坡海峽，照片取自社群媒體。這艘油輪現已改名為俄籍油輪「瑪琳涅拉號」，近日遭美國登船扣押。（圖／路透社）

這艘「貝拉一號」從去年12月20日遭美方盯上，當時拒絕配合美方登船檢查，並掉頭駛離，美方緊追，並通知美軍海上特種反應小組前往幫忙攔截，此船在12月30日塗上俄國國旗，美方稱此行為「明顯試圖尋求莫斯科的保護」，而此舉明顯奏效，此船於今年1月1日以新名稱「瑪琳涅拉Marinera」出現在俄羅斯海事船舶登記冊上，還由一艘俄羅斯潛艇護航。

廣告 廣告

但這仍阻止不了美國不遠千里從加勒比海橫跨北大西洋，最終在冰島附近成功攔截此艘明顯駛向俄羅斯的油輪，中間英國還一度提供基地及燃料補給讓美國軍機起降，也成功幫助美方攔截船隻。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在x上表示，對於委內瑞拉籍的油輪封鎖正在全球強力生效。除了「貝拉一號」外，美軍7日也在南美洲海域將掛著巴拿馬國旗的索菲亞號攔截並帶回美國，此油輪同樣涉運送委內瑞拉石油。

更多FTNN新聞網報導

霸王硬上弓！川普把委內瑞拉按在地上摩擦 強拿5千萬桶石油

川普出手！宣布委內瑞拉向美移交至少3000萬桶石油 供中國貨源恐受波及

美國接管「委國產油效率能提升」？ 專家曝難度：需投資1000億美元和至少10年時間

