橫跨政治、黑幫、影視！竹聯幫「鬼見愁」的傳奇一生

有「鬼見愁」之稱的竹聯幫大老吳敦，從江南案到竹聯幫總護法，再從影視大亨到控訴兒子侵占房產，昨天吳敦因病辭世享壽77歲，結束傳奇一生。（圖／東森新聞）





外號「鬼見愁」 的竹聯幫大老吳敦，昨天逝世享壽77歲，1984年因參與「江南案」而震驚台美， 出獄後的他轉往影視業發展，曾製作過如倚天屠龍記、功夫灌籃等膾炙人口的作品，也是藝人賈靜雯的乾爹，但後來卻因為投資「刺陵」失利，再加上與大兒子的糾紛再度鬧上新聞版面，但後來逐漸淡出螢光幕，晚年身體欠佳的吳敦也因洗腎頻繁進出醫院，未料昨天離世，結束傳奇一生。

陳啟禮提攜 擔任竹聯幫核心

吳敦生長於書香門第的公務員家庭，年少時因為個性叛逆，14歲就讀勵行中學就隨陳啟禮加入竹聯幫，1968年間因竹聯幫與牛埔幫的「香港西餐廳事件」事件打響名號。陳啟禮因陳仁事件出獄後，吳敦便擔任總護法，成為幫派核心人物。

因緣際會接觸電影圈

吳敦曾上節目透露，早年因岳父的關係，輾轉參與了電影《金榜浪子吳政輝》的製作，才對影視業有了興趣，由於當時拍片經常會遇到黑道人士勒索，就是因為吳敦的背景，替劇組解決了許多檯面下的社會事，也因此和許多知名導演合作，他還是影后賈靜雯的乾爹。

吳敦曾出面控訴自己2.5億元房產遭兒子侵占。（圖／東森新聞）

控訴兒子捲走2.5億元

2019年吳敦現身指控，因為身體不好，因此先把五棟房要價2.5億元的房產借名登記在兒子名下，但之後卻因為置產問題，指控兒子把2.5億元的房產捲走，害的他要靠借錢度日。近年來傳出吳敦因病還要固定入院洗腎，還數度進出加護病房，沒想到昨天卻因病辭世。

吳敦從江南案受到台美關注，再到竹聯幫被陳啟禮拉拔成總護法，而後又搖身一變成為影視大亨，但晚年和兒子鬧翻，加上病痛纏身，告別式也低調僅開放家祭，「鬼見愁」傳奇一生正式畫下句點。

