橫跨時空的羈絆！事隔十多年原主收到「貓咪照片」淚灑現場

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日一則關於「領養後的牽掛」在社群平台引發關注，一名寄養家庭的負責人意外收到11年前領養貓咪的近況回饋，看到貓咪健康安穩地生活至今，讓人備感欣慰，更巧的是，這則分享還牽起另一段跨越13年的牽掛，讓當初送養貓咪的長者，終於放下多年來的心結，不少網友看完也忍不住直呼暖心。

據了解，日前一名寄養家庭的負責人突然收到一名領養人的私訊，對方傳來照片與影片，簡單表示11年前領養的貓咪「現在挺健康的」，這突如其來的回饋令她相當感動，畢竟多數在送養後，自己往往只能透過零星訊息想像貓咪的未來，如今卻能在多年後再次確認牠過得安好，這意義顯得格外不同。

老爺爺與老奶奶在得知貓咪多年來過得健康幸福，感到相當激動又欣慰

(示意圖/Unsplash)

這則貼文曝光後，迅速引起網上熱議，其中一名網友受到觸動，想起自己也是從13年前一對老爺爺與老奶奶手中領養的貓咪，於是嘗試傳訊回去，並附上貓咪如今已13歲的照片，希望能讓對方知道牠一直過得很好，然而訊息在送出後遲遲未能獲得回覆，讓人一度以為再也等不到回音。

直到數天後，老爺爺與老奶奶終於回覆，兩人在得知貓咪多年來過得健康幸福，感到相當激動又欣慰，也坦言這些年一直以為貓咪早已走失，仍然沒能找回獨自在外頭流浪，如今才正式了解心頭的牽掛，讓人不禁感嘆，或許對救助人或送養者而言，能知道動物被善待，就已經是最完美的結局。