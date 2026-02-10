橫跨經典與當代 《春嬉》長笛系列開啟多重聆聽想像

新象．環境．藝之美文創推出的春季音樂企劃《春嬉 長笛系列音樂會》，主打「多方位聆賞體驗」，以三場風格各異卻彼此呼應的音樂會，帶領聽眾從獨奏、二重奏到大型長笛合奏，感受長笛在不同美學視角下的聲音轉化與可能性。主辦單位10日舉行宣告記者會，新象藝術總監樊曼儂攜手吹笛人室內樂團多位長笛家，分享策畫理念與與國際長笛名家的深厚情誼。

樊曼儂指出，《春嬉》策展的核心，在於打開「音樂審美不只一種標準」的視野，因此邀請風格與美學取向截然不同的兩位國際長笛家來台演出。來自匈牙利的葛哥里．伊采森（Gergely Ittzés），象徵當代長笛藝術的創新實驗；而法國長笛家洛依克．許奈德（Loïc Schneider），則代表純熟經典技藝與高度抒情性的演奏傳統。

樊曼儂形容伊采森為創造「21世紀長笛新的聲音」的重要人物，他能將單音轉化為多重音色，發展出多音、泛音與雙聲部等延伸技巧，甚至透過橫吹、豎吹、倒吹等方式，模擬多種民族管樂音色。伊采森不僅是頂尖演奏者，更是創作者與研究者，長年投入長笛聲學研究，出版多本教材，並與妻子朵拉．薩博（Dóra Szabó）一同於天津茱莉亞音樂學院任教。

吹笛人第四、五代長笛家廖薏賢回憶，14歲時曾在歐洲參與伊采森的大師班，首次接觸與古典截然不同的當代音樂世界，甚至因而錄製人生第一張長笛新音樂專輯。她形容伊采森的音樂創作，讓她體會到「當代音樂的盡頭是創作」，開啟屬於自己的聲音宇宙。

另一位主角洛依克．許奈德，則因去年意外受傷錯失來台機會，今年終於重返舞台。長年與其合作的長笛家胡志瑋形容，許奈德年少成名、獎項無數，卻在舞台上展現沉穩而內斂的氣質。吹笛人室內樂團團長張翠琳也分享，許奈德雖是獨奏名家，私底下卻像是個大男孩，這次他們會一起在《春嬉 III》節目中帶來改編經典曲目，並納入台灣作曲家洪千惠的作品。

《春嬉 長笛系列音樂會》將於4月6日、9日與11日在國家演奏廳登場。(編輯：宋皖媛)

