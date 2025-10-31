橫跨1世紀「瓶中信」重見天日！澳洲士兵遠赴一戰沙場心聲曝光

由2名澳洲士兵在前往第一次世界大戰（World War I）的法國戰場途中所寫的「瓶中信」，竟然在1個世紀後又重見天日。（示意圖／翻攝自pexels）

在西澳洲（Western Australia）寧靜的海岸上，由2名澳洲士兵在前往第一次世界大戰（World War I）的法國戰場途中所寫的「瓶中信」，竟然在1個世紀後又重見天日。

據《CNN》報導，當地居民黛布（Deb Brown）表示，當天她的丈夫彼得（Peter）與女兒費莉希緹（Felicity）9日在西澳艾斯佩蘭斯（Esperance）附近的瓦頓海灘（Wharton Beach），正在清理海灘垃圾時，意外發現了1個「舒味思」（Schweppes）品牌的玻璃瓶，靜靜地躺在潮水線上方。

黛布透露，「我們經常清理這片海灘，不會錯過任何1件垃圾。但這個小瓶子，就這樣安靜地躺著，彷彿在等待被人拾起。」

瓶中裝著2封以鉛筆寫成、字跡仍清晰可辨的信件，日期為1916年8月15日，署名者分別是當年27歲的內維爾（Malcolm Neville）和37歲的哈雷（William Harley）。

他們當時正乘坐「HMAT A70 巴拉瑞特號」（HMAT A70 Ballarat）部隊運輸船，於8月12日自南澳首府阿得雷德（Adelaide）出發，遠赴歐洲西線戰場（Western Front），準備加入澳洲第48步兵營（48th Australian Infantry Battalion）。

然而，2人的命運卻走向截然不同的結局。內維爾於翌年戰死沙場，而哈雷則在戰爭中2度負傷，最終倖存，但他卻在1934年（55歲）就罹癌逝世，家屬都認為那是因為哈雷在戰壕中遭德軍毒氣攻擊所致。

在信中，內維爾請求瓶中信的發現者將信轉交給他的母親羅柏蒂娜（Robertina Neville），當時住在現已幾乎成為鬼鎮的南澳威爾卡瓦特（Wilkawatt）。至於哈雷，由於他的母親早在1916年就過世，因此他表示信件的發現者可自由保留他這封信。哈雷在信中寫道：「願撿到這封信的人，和我們現在一樣安好。」

而內維爾則在信中告訴母親：「我們過得很好，食物也不錯」他還提到：「船在搖啊晃啊，但我們開心得不得了（as happy as Larry）。」

信上署名的地點為「在海上的某處」（Somewhere at Sea）與「在大灣的某處」（Somewhere in the Bight），指的應該是橫跨阿得雷德以東至艾斯佩蘭斯西側的廣闊海域，也就是大澳洲灣（Great Australian Bight）。

對此，黛布推測，這只瓶子可能並未漂流太遠，而是被沙丘掩埋超過百年。近期瓦頓海灘受到強烈海浪侵蝕，沙丘崩塌，或許才讓這段塵封的歷史重見天日。

雖然紙張被海水浸濕，但字跡依然可辨。正因如此，黛布成功聯繫上了2位士兵的後代，告知這份跨世紀的發現。她驚嘆地說：「瓶子保存得完好無缺，沒有藤壺附著。如果它真的在海裡漂了這麼久，紙早該被陽光與鹽分毀壞。我們不可能還讀得出內容。」

哈雷的孫女安（Ann Turner）表示，全家對此震驚不已：「我們簡直不敢相信，這真像是1個奇蹟，感覺祖父在百年後，仍然伸手向我們傳遞訊息。」

內維爾的曾侄赫比（Herbie Neville）也深受感動：「這真是不可思議的發現，讓我們家人重新聚在一起。他看起來當時對上戰場充滿熱忱，但最終卻犧牲生命，這實在令人感傷。」

