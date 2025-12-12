橫跨20年紀錄 樂生院抗爭史 孤島凋零 重建待續

圖／希望行銷提供

台灣日治時期，樂生療養院收治漢生病患，強制隔離了上千名病患，當時一旦進入樂生院，就是一輩子的禁錮，完全與社會隔離。1994年，捷運新莊線機廠選址樂生院，拆除了樂生近70%的建築，不願搬離的院民展開長達20年的抗爭運動，《大風之島》紀錄片導演許雅婷，記錄了樂生院20年的抗爭史；但隨著時間過去，院民逐漸凋零，樂生重建之路仍未完待續。《大風之島》獲金馬獎提名，並持續在國際影展獲得肯定。

"大風之島"對白：「別人呀若開嘴是金言玉語，我要是加講話，念咪就出代誌。」

1930年台灣日治時期，樂生療養院專門收治「痲瘋病」患者，近年已去汙名化，正名為「漢生病」。療養院以集中營的形式，強制隔離了上千名病患，愛唱《金包銀》的黃文章，在1955年入院，當年他21歲。一旦進入樂生，就是一輩子的禁錮，不能外出，完全與社會隔離。

"大風之島"對白：「社會上的人看到我們都怕得很，中了這個病，就慘了，政府還把我們關起來，也不准我們出去，好像我們是死罪的樣子。我們這個怪物。」

院友就是家人，藍彩雲10多歲入住樂生，待了近半世紀，她古道熱腸，會照顧其他院友。

"大風之島"對白：「煮好了，你不來吃喔，要等甚麼？」

本名陳再添的阿添伯，就是她餐桌上的常客，藍彩雲有時都等到睡了，阿添伯才姍姍來遲，她馬上起身招呼他吃飯。

1994年，捷運新莊線機廠選址樂生院，動工後陸續拆除樂生近70%的建築，不願遷到新醫療大樓的數百位院民，展開了長達20年的抗爭，要求原地居住，並重建樂生院區。

"大風之島"對白：「公開審議90%，原地續住樂生院。」

樂生院事件引發社會高度關注，年輕學子組成「青年樂生聯盟」，簡稱「樂青」，向政府和捷運局施壓，捍衛樂生院民的人權；當時的執政官員承諾，會90%重建樂生。

院民行動不便，卻堅強地在生活與抗爭之間奔波，重建案幾經波折，最後終於底定；但捷運局卻在沒有與院民溝通的形況下，在樂生院與道路之間，搭起了一座天橋，進出必須跨橋，把樂生隔成了孤島，院民繼續抗爭，要求拆除。

"大風之島"對白：「還在協商當中，捷運局已經將這個不應該建的橋，已經建起來了，這樣是不是很霸道？」

《大風之島》紀錄片導演許雅婷，20年來持續記錄樂生院，當年抗爭的院友，隨著時間凋零，「樂青」們也步入了中年。樂生的重建未完待續，天橋依舊橫亙孤島與街市，但卻通往無處。

"大風之島"對白：「還記得你有參與這些嗎？忘記了，我有參與嗎？」

那些參與抗爭的院民們，逐一走向黃昏，黃文章已經記不起過去的一切。老兵不死，只是凋零。很有俠義精神、在抗爭中敢直言怒批官員的阿添伯，身體機能嚴重退化，他感慨萬千。

"大風之島"對白：「 風光也要笑，潦倒也要笑，人生總是有這一面。」

與阿添伯情誼深厚的藍彩雲，來到醫院探望好友，半世紀孤島同命的相守，但總有人要先離開。

"大風之島"對白：「我捨不得妳而已。我也捨不得你。今天看到妳身體很健康，這樣很好。上帝照顧。」

愛唱歌的黃文章也住進療養大樓，朋友帶著他飼養的老狗阿福來探望，臨走前，黃文章溫柔地向阿福話別。

"大風之島"對白：「你有想我嗎？來福？阿伯快要死了，來福。我要是死了，你要找誰？」

《大風之島》跨度20年，記錄了樂生院的抗爭歷史，反映行政的顢頇，當局對弱勢族群的傲慢，以及院民堅韌抗爭的精神。世事推移，回首來時路，這裡曾是一群人溫暖的家，誠如片中的導演與黃文章的對話：樂生院是個風大的地方，但是還好，不太冷。

