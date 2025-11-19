橫跨20年經典 喬許葛洛班情人節前夕來台開唱

記者潘鈺楨報導／多次榮獲東尼獎、艾美獎、葛萊美獎提名的美國歌手、創作人、演員暨慈善家喬許葛洛班 (Josh Groban)，將於2026年2月11日首度在台北國際會議中心舉辦「 GEMS World Tour 」世界巡迴演唱會亞洲首站，帶領樂迷沉浸於他橫跨二十年的音樂旅程。

喬許葛洛班以其渾厚而細膩的嗓音著稱，他的音樂作品涵蓋古典跨界、抒情、流行及歌劇元素，全球累積專輯銷量超過3500萬張。經典作品包括《You Raise Me Up》、《To Where You Are》以及電影《美女與野獸》原聲帶中的〈Evermore〉等，無論是澎湃的全場大合唱或是獨唱時的細膩抒情，總能深刻打動聽眾的心。

2024年5月，喬許葛洛班於美國拉斯維加斯的凱薩宮舉辦一連五場、場場完售的《GEMS》專場演出，以其橫跨生涯的經典金曲為核心，帶來震撼全場的音樂盛宴。這系列演出也成為他「GEMS World Tour」世界巡演的序章。此次 Groban 將把這份音樂旅程帶來台北，呈現他出道二十年來最具代表性的傳世作品與粉絲喜愛的曲目。

喬許葛洛班的表演經驗橫跨百老匯、影視與全球巡演，他曾主演音樂劇《Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812》及《理髮師陶德》（Sweeney Todd），以細膩而震撼的詮釋獲得東尼獎與葛萊美獎雙提名，並受到媒體盛讚為「蛻變為成熟且真正的百老匯巨星」。影視作品則包括《Glee》、《辛普森家庭》、《我們的辦公室》、《CSI: NY》以及電影《布偶歷險記：全面追緝》與《熟男型不型》。2018 年，他更主演 Netflix影集《乖警察》。此外，喬許葛洛班曾與安德烈波伽利、莎拉布萊曼、蘿拉菲比安、芭芭拉史翠珊及夏綠蒂等世界級音樂巨星合作，累積豐富音樂成就。

除了成功的音樂事業，喬許葛洛班也致力於藝術教育與慈善事業。他創立的「Find Your Light Foundation」透過音樂、表演與藝術教育，啟發青少年的創造力，改善他們的學習與生活環境，將舞台上的熱情延伸至社會及公益領域。

這次來到台北演出，喬許葛洛班將呈現他的經典舞台，搭配精心設計的燈光與視覺效果，帶領觀眾走向從柔情細膩到氣勢磅礴的音樂旅程，沉浸於他最獨特的歌聲與音樂世界。

「Josh Groban: GEMS World Tour - Taipei」將於2026年2月11日晚間在台北國際會議中心（TICC）登場，門票將於2025年11月27日上午10點於 KKTIX開放遠傳用戶優先購，並於11月28日中午12點起全面開賣。

