橫跨3千年時空！奇美博物館「埃及之王」明開展 99%珍藏品首度來台

台南奇美博物館首度攜手大英博物館，推出「埃及之王」特展，於明（29）日正式開展。這次總共展出280件珍貴館藏，有99％都是首次來台展出，吸引大批古文明愛好者關注，光預售票就已賣出15萬張。主辦單位預估，整個展期可吸引60萬人次到場朝聖。

走進展間，可以欣賞到各式埃及珍貴文物，包括巨型石雕、墓室祭堂牆面等等，不用出國，在台灣就能一探古埃及王者的輝煌與祕密。台南奇美博物館首度與大英博物館攜手，推出台灣史上最大規模的法老文物特展，於明日正式開展，展期長達近1年。

本次有280件埃及珍藏品，且有99％是首次在台灣展出。圖／台視新聞

大英博物館帶來280件埃及珍藏品，有99％是首次在台灣展出，走完展覽一圈就像看完法老的一生。而整個展覽分為七個單元，包括考古、人文、歷史，帶領民眾穿越3000年的時空，探索法老的多元角色。

目前已預售出15萬張票，奇美博物館預估，開展後每天人流人數3000人，預估整個展期有60萬人次參觀。除了文物展出，展覽也有VR實境體驗，讓民眾能夠穿越時空，認識法老神祕不凡的世界。

