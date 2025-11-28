橫跨30年友誼！ 黃仁勳來台見張忠謀「狀態很棒」

輝達執行長黃仁勳第五度訪台，行程包括探望台積電創辦人張忠謀、走訪四平商圈購買蜜餞、通化夜市尋找「Fruit Lady」，並在國賓中餐廳用餐。據傳他還會與廣達董事長「林百里」及鴻海董事長「劉揚偉」會面。黃仁勳強調，輝達讓所有工程師都使用AI，並對Google新推出的「Gemini 3」表達自信，稱輝達的GPU和平台非常通用，可以運行世界上每個AI模型！

黃仁勳來台見張忠謀，說明他狀態很棒。（圖／TVBS）

輝達執行長黃仁勳於今年第五度來台，此行主要目的是探望朋友，包括狀態良好的台積電創辦人張忠謀。黃仁勳在這次行程中走訪了四平商圈購買蜜餞、通化夜市尋找Fruit Lady，並在國賓中餐廳用餐。雖然行程相對保密，但據傳他與廣達董事長林百里會面，黃仁勳也藉此機會澄清輝達公司全面使用AI技術，並對Google新推出的Gemini 3表達自信態度。

黃仁勳在台期間行程緊湊且低調。他週四中午抵台後直奔花娘小館，下午帶著全家人前往四平商圈購買蜜餞，據傳隨後前往大直探望張忠謀。黃仁勳表示張忠謀目前狀態很棒。晚間，他前往通化夜市尋找Fruit Lady，之後在擁有60年歷史的國賓中餐廳用餐，但餐廳並未透露他是否品嘗了掛爐烤鴨、蜜汁叉燒等經典菜色。

黃仁勳今年第五度來台，這回行程保密。（圖／TVBS）

針對有關輝達員工不使用AI的謠言，黃仁勳明確予以駁斥。他強調輝達讓所有工程師都使用AI，並表示公司裡的每個工作、每個職能、每個部門都應該使用AI。黃仁勳的回應顯示輝達對AI技術的全面擁抱與應用。

當被問及Google推出採用自研張量處理器的Gemini 3是否會衝擊輝達AI晶片版圖時，黃仁勳展現了充分的自信。他表示輝達的GPU和平台非常通用，可以在每個雲端運行，並能運行世界上每個AI模型。這番言論展現了輝達在AI技術領域的領導地位與信心。

黃仁勳在與媒體互動時，還親切地提醒大家好好和家人共度感恩節晚餐。他表示當天就要返回美國，並據傳在離台前還會拜會廣達董事長林百里。黃仁勳此行雖短暫，他的一舉一動持續引起民眾關注。

