橫跨3000公里！冰風暴襲美17州進緊急狀態 超7千航班取消

受北極寒流南下影響，美國迎來極端特大冬季風暴（Winter Storm Fern），預估影響範圍將橫跨北美大陸3000公里，超1.6億民眾受到影響，至少17州宣布進入緊急狀態，逾7000航班取消。

冬季風暴席捲美國，密西根州出現大面積強降雪。（圖／美聯社）

綜合《CNN》等外媒報導，一場特大冬季風暴正逼近美國2/3地區，預計將為多地帶來嚴寒及降雪天氣。這場風暴不僅讓超過1.6億至2億名美國民眾受影響，更對全美的交通系統、能源供應與人身安全造成嚴重威脅。

預計風暴當地時間23日起襲擊新墨西哥州、德州和奧克拉荷馬州，然後向東移動至美國南方腹地，繼而沿海岸線北上，給東北部新英格蘭地區帶來強降雪。從奧克拉荷馬州至首都華盛頓、紐約市及波士頓市的沿線區域降雪量可達300毫米，隨後的極寒空氣或使明尼蘇達州和北達科他州部分地區氣溫降至「攝氏零下46度」左右。

美國國家氣象局（NWS）此前警告，這場風暴可能造成道路結冰、出行困難，降雪與大風疊加將顯著降低能見度，並可能引發樹木倒塌和斷電。

「超級冰風暴」來襲，包括紐約州、賓州、德州等17州，以及華盛頓特區皆宣布進入緊急狀態，讓包括國民兵部隊在內的緊急應變人員，得以開始動員。

根據航班追蹤網站FlightAware數據顯示，美國24日和25日至少已有超過7000航班取消，且取消數量仍持續攀升中。

美國多地超市出現貨架被清空窘境。（圖／路透社）

此外，多個州民眾搶購囤積物資，多地超市出現貨物短缺。據《央視新聞》報導，在德州達拉斯市中心附近一家雜貨店內，居民肯尼迪·馬拉德和弗蘭克·格林正在囤積物資，店內部分貨架已空，無奈喊道「水、雞蛋、黃油、肉餡全都沒了」。

另一頭，在亞特蘭大市，一些當地居民驅車前往食品物資分發點，排隊等候領取免費的食物和飲用水。74歲的退休老人凱倫正是其中一員，她受訪表示必須趕緊過來，不然等風暴來襲，道路被封，就沒辦法去商店了，「家裡的食物儲備已經不多，我和先生這個月食品券的額度，也僅剩24美元，所以我覺得必須現在來尋求幫助，再晚可能就來不及了」。

有白宮官員稍早表示，美國總統川普（Donald Trump）23日全天都在聽取簡報，「並與官員們保持密切聯繫」。但川普在自家社群平台發文，聲稱美國即將面臨冬季風暴，料將吹襲40州，這種情況以前很少見，並嘲諷「環保叛亂分子們能不能解釋一下，全球暖化到底怎麼了？」

