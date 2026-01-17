橫跨46載情誼！黃偉哲與姐妹市加美地簽署MOU再續新章

台南市長黃偉哲前往台南在菲律賓的首個姐妹市「加美地市（Cavite City）」，與加市副市長魯斯特（Benzen Raleigh Grepo Rusit）簽署「增進姐妹市情誼瞭解備忘錄」。（南市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市長黃偉哲近日率團訪問菲律賓，除拜會去年甫締盟的阿克蘭省，還前往台南在菲國的首個姐妹市「加美地市（Cavite City）」，與加市副市長魯斯特（Benzen Raleigh Grepo Rusit）簽署「增進姐妹市情誼瞭解備忘錄」，象徵兩市橫跨近半世紀的情誼邁入新里程碑，雙方並就經貿、文化等實質交流達成多項共識。

黃偉哲表示，台南市與加美地市的淵源深厚，雙方早在1980年便締結為姐妹市，至今已走過46個年頭。台南始終珍視這段歷史悠久的長遠情誼，加美地市不僅是台南在菲律賓的第一個姐妹市，更是多年來共同成長的戰友。

黃偉哲強調，此次簽署備忘錄不僅是形式上的延續，更是雙方關係「重啟新章」的象徵。未來台南市政府團隊將持續以城市外交為核心平台，針對各項公共事務與產業合作進行深度對接，鞏固兩市友誼，並以此為據點，擴大台南在菲律賓各姊妹市的實質影響力。

魯斯特表示，加美地市長Denver Reyes Chua自2022年當選、2025年連任以來，極為重視與台南市的關係。他對雙方再次簽署備忘錄表達高度肯定與謝意，並殷切期待兩市重拾情誼後，未來的往來能更加頻繁、合作更趨緊密，創造雙贏局面。

黃偉哲除官方會晤，也與駐菲律賓台北經濟文化辦事處、當地台商代表會面，並展示台南的農特產品，討論台南品牌在菲律賓的發展潛力。他除肯定台商長期深耕菲律賓、為台灣產業開疆闢土的努力外，也期盼透過台商力量，進一步深化台南與菲律賓之間的經貿與城市交流。

