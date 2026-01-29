橫跨6國的祕密豪宅網 彭博揭伊朗最高領袖之子如何暗控全球房產遊戲

伊朗最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（圖中）2019年5月在德黑蘭參加一年一度的「聖城日」集會。（美聯社）



從英國倫敦「億萬富豪街」的豪宅，到德國、西班牙的高級飯店，彭博調查顯示，伊朗最高領袖之子穆吉塔巴．哈米尼，透過一層又一層的空殼公司與代理人，建立起橫跨歐洲、中東與北美的龐大投資版圖。這些資產未登記在他名下，卻勾勒出一個規模驚人的海外財富帝國，也揭露制裁之下仍能運作的隱形金流網絡。

位於英國倫敦北部的一條綠樹成蔭的「主教大道」（The Bishops Avenue），俗稱為「億萬富豪街」（Billionaires' Row），一棟棟幾乎空置的豪宅藏身在高聳的綠籬與黑色大門後方；私人保全則駕駛著深色休旅車在外頭巡邏。

就在這條大道上一棟棟豪宅的背後，隱藏著一個從伊朗延伸到杜拜、德國的網絡。將這些房產所有權，透過抽絲剝繭，往上追溯一層又一層的空殼公司後，赫然旨向中東最有權勢的人之一，即伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的次子、也是哈米尼的可能接班人，穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）。

穆吉塔巴暗控跨國房產帝國 觸及英、德、法、加、西班牙、杜拜

根據知情人士以及一個主要西方情報機構的評估，穆吉塔巴掌管著一個龐大的投資帝國，雖然他沒把資產登記在自己名下，但他直接參與了這些交易，其中部分交易至少可以追溯到2011年。

知情人士指出，穆吉塔巴的財務勢力範圍涵蓋極廣，從波斯灣的航運業務，到瑞士的銀行帳戶，再到價值超過1億英鎊（約43億元台幣）的英國豪宅，包括倫敦多個黃金地段的房產，其中一棟豪宅是在2014年以3370萬英鎊（約14.6億元台幣）購得，另一棟是位於主教大道的豪宅；還有一棟位於被稱為「杜拜比佛利山莊」地區的別墅。

這個房產帝國的觸角也延伸到德國法蘭克福的一棟五星級飯店，還有位在西班牙馬略卡島的西南海岸，也擁有豪華飯店。

根據房產紀錄，加拿大多倫多四季私人住宅（Four Seasons Private Residences）的一套頂樓公寓，在2020年以1050萬加幣（約2.4億元台幣）售出；而法國首都巴黎一棟建築的部分區域，也在2023年被售出。

伊朗石油利潤走私海外 穆吉塔巴如何透過安薩里操盤

知情人士表示，這些交易的資金主要來源是伊朗的石油銷售。在彭博社看到的文件中，這些資金是透過設在英國、瑞士、列支敦斯登與阿拉伯聯合大公國的銀行帳戶轉帳，但購置後的資產都沒有登記在穆吉塔巴名下，相關的交易行為是以一名伊朗商人安薩里（Ali Ansari）的名義進行。

而這張資金網絡中的大量金流，流經多家非伊朗公司，包括註冊於加勒比國家「聖克里斯多福及尼維斯」（Saint Kitts and Nevis）的Ziba Leisure Ltd.、設於英國屬地馬恩島（Isle of Man）的Birch Ventures Ltd. 與 A&A Leisure Ltd.，以及阿拉伯聯合大公國的公司Midas Oil Industries FZC、Midas Oil Trading DMC等。

其中一個例子顯示，一家設於阿拉伯聯合大公國的中介公司，透過阿布達比伊斯蘭銀行（ADIB），轉帳給上述的Ziba Leisure Ltd.。

華府智庫華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near East Policy）伊朗武器專家納迪米（Farzin Nadimi）表示，「當你分析他（穆吉塔巴）的財務網絡時，安薩里就是他的主要帳戶持有者。這讓安薩里成為當今伊朗最具影響力的寡頭之一。」

雖然英國已於2025年10月30日對安薩里實施制裁，美國財政部則於2019年對穆吉塔巴實施制裁，再加上美國總統川普於2025年1月重返白宮後，加大對伊朗的打擊力度。但非法資金問題專家指出，全球金融體系存在許多漏洞，從寬鬆的實質受益所有權登記制度，到有限的制裁執行力道，讓秘密資金流通網絡得以茁壯。

英國國際透明組織（Transparency International UK）資深調查主管多克（Ben Cowdock）表示，「越來越明確的是，與伊朗政治領導人關係密切的人士，已在英國進行大量投資。」並補充，「我們的房地產市場，不應成為那些資助專制政權的狐群狗黨（cronies）的保險箱。」

安薩里靠雙重身分 建立穆吉塔巴海外資金網

57歲的安薩里是一名建築業大亨，去年被英國當局形容為「腐敗的伊朗銀行家與商人」，並因「金援」伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）而受到制裁。安薩里目前並未受到歐盟或美國的任何制裁。

知情人士稱，安薩里的爸爸曾加入一個由伊朗最高領袖辦公室資助的重建委員會，負責整修宗教場所，進而接觸到多名高階神職人員，包括哈米尼核心圈人士。

1980年代末期，當時正值伊拉克與伊朗戰爭的尾聲，安薩里被徵召入伍。知情人士透露，大約就在這段時間，安薩里第一次見到穆吉塔巴，而當時的哈米尼正擔任伊朗總統。

之後，安薩里取得利潤豐厚的政府合約與進口許可，迅速跨足建築、航運與石化產業。知情人士表示，這些產業成為安薩里將政府資金轉移至海外的管道。

2名知情人士指出，安薩里曾在德黑蘭高級住宅區札法拉尼耶（Zafaraniyeh）的一棟住宅中，私下與穆吉塔巴見面，並多次使用伊朗最大私人銀行「未來銀行」（Ayandeh Bank）的辦公室進行機密會談。不過，該銀行已於2025年倒閉。隨著安薩里在伊朗的商業帝國不斷擴張，他作為穆吉塔巴海外資金管道的角色也日益重要。

安薩里在2016年取得了地中海東部國家賽普勒斯的護照，讓他得以在歐洲開設新的銀行帳戶與公司。知情人士表示，這也有助於掩飾他與伊朗政界的關係，安薩里在歐洲各地建立銀行往來關係，並透過設在阿拉伯聯合大公國的一個複雜公司網絡，轉移石油出口利潤。

