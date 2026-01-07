檀健次爆秘戀小16歲女星！女方出面認愛了 他高喊「單身狗」遭打臉
娛樂中心／蔡佩伶報導
中國男神檀健次憑藉《獵罪圖鑑》、《長相思》等電視劇走紅，先前他捲入網紅司曉迪爆料風波才剛解決，怎料今（7日）檀健次又被瘋傳與小16歲的女星交往，對此，女方也發聲坦承戀情。
網友挖出檀健次與小16歲女星劉一諾分享的照片中，有諸多同款物，質疑兩人正在交往，消息曝光瞬間登上微博熱搜，但沒多久之後，檀健次發出一部與狗狗玩耍的影片，配合新歌寫下「三隻單身狗」，被外界視為澄清緋聞，不少人更大讚他火速闢謠。
不過正當大眾以為戀情是子虛烏的傳聞時，女星劉一諾無預警發聲「在一起過，已分手」承認兩人曾經交往，她表示本意是想要紀錄，「沒想到會發酵至此地步，給大家造成不便和傷害」，為此她也向大眾道歉，不過網友仍對她跟檀健次的戀情時間線存疑，質疑是否為蹭熱度，還有網友要求提供證據，但對於劉一諾的說法，檀健次則未多作回應。
