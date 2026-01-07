檀健次爆與19歲女星交往 粉崩潰「時間點」狂問是不是未成年

男星檀健次。（iQIYI提供）

大陸男星檀健次被爆與女星劉一諾交往，多款同款物品也被網友翻出。起初，劉一諾似乎不願將事情說死，一直用暗示方式，不指名道姓；但在被網友質疑激怒後，她直接點名檀健次，並承認曾交往，這讓不少檀健次粉絲相當崩潰。雙方「交往時間點」也成為爭議焦點，粉絲狂問女方交往時是否未成年，對此，劉一諾也做出回應。

隨著劉一諾親口表示「在一起過，已分手」，外界討論焦點逐漸轉向兩人的年齡差距與交往時間。檀健次今年35歲，劉一諾僅19歲，相差16歲；若曾有過一段情，交往時間是否涉及女方未成年，也成為輿論熱點。相關關鍵字持續在社群平台發酵，粉絲擔心這件事恐怕將重創檀健次的事業。

劉一諾回應和檀健次交往時，自己已經成年。（圖／微博）

網傳劉一諾為2006年出生，這代表她在2023年拍攝《長相思2》時僅17歲，部分網友因此關注是否存在倫理問題。許多粉絲湧入留言、私訊，最關心的便是女方是否未成年。一名粉絲留言：「沒事姐姐，談了就談了吧，但我更在意的是談的時候你是不是wcn(未成年)，我真的怕。」對此，劉一諾回應：「不是未成年。」她進一步說明，與檀健次交往時已成年，「他人也很好，沒有多線進行，沒有瓜，peace。」不少網友聽後鬆了一口氣，留言安慰：「寶寶，你保護好自己，男方是流量，粉絲不會輕易放過你，其它人都是想吃瓜，根本不會管你死活。」

劉一諾和檀健次話題登上熱搜。（圖／微博）

事件發酵後，網路上出現分歧聲音。部分粉絲力挺檀健次，認為男方已明確表態目前單身，呼籲外界勿過度揣測；也有人批評他回應過於模糊，未正面說清是否曾交往。此外，不少網友指出，每當男藝人捲入戀情風波，輿論往往集中攻擊女方，對年輕女演員並不公平。隨著討論持續升溫，事件後續仍備受關注。

