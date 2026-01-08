檀健次秘戀小16歲女星！網掐指一算：太炸裂「是不是未成年」

中國男星檀健次才捲入網美司曉迪「睡過頂流」花名冊，如今又爆和小16歲女星劉一諾秘戀。取自微博



中國男星檀健次近年憑藉《長相思》中「相柳」一角爆紅，日前捲入網美司曉迪的私生活風波中，名列司曉迪「睡遍頂流」花名冊；現在又被爆與小16歲、現年19歲的女星劉一諾交往。劉一諾也出演過《長相思》，劇中飾演的是「小小夭」，該劇約4年前拍攝，網友根據時間點一算，狂問當時劉一諾是不是未成年?!

劉一諾證實和檀健次在一起過。取自微博

35歲檀健次7日晚間PO出自己與愛犬的影片，標著「三隻單身狗」來撇戀情；不過，劉一諾隨即在個人微博指出，在一起過，已分手，本意是想記錄，以及不想被當成曾經爆出來的女生那樣的身分，每個女生都得被愛被尊重，沒想到會發酵至此地步。

19歲的劉一諾目前就讀北京電影學院二年級，4日在微博曬出多張生活照，並寫下「你送給我的禮物，我不想你也送給過別人」。網友仔細比對，發現有檀健次同款襯衫、地毯、服飾等物品，與檀健次過往曝光的居家擺設高度相似，懷疑兩人秘戀，話題衝上熱搜。

檀健次曬出和狗完影片，且標註三隻單身狗，駁斥與女星劉一諾秘戀。取自微博

檀健次隨後主動上傳與愛犬互動的影片，並搭配新歌〈Proof〉，寫下「三隻單身狗」，試圖為緋聞降溫。劉一諾接著發文意有所指表示「在一起過，已分手...」，間接證實戀愛過。網友留言質疑真實性，劉一諾回覆「檀健次送我的卡地亞」，且開嗆「不理智的粉絲能不能別來沾邊了」。

檀健次在《長相思》中演出「相柳」角色爆紅，劉一諾則演出「小小夭」一角。該劇約4年前拍攝，劉一諾目前才19歲，網友更好奇的是檀健次與她交往時的年紀，「這是重點！假如是未成年那太爆炸了」；對此，劉一諾指出，「戀愛時已成年」。

