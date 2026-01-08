檀健次緋聞不斷！才喊「單身狗」被小16歲劉一諾認愛：但已分手

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

中國演員檀健次因感情話題再度成為新聞焦點。他先前遭網紅司曉迪影射「有過親密關係」後，如今又爆出疑似與小他16歲的女星劉一諾曾交往過。

中國演員檀健次與女星劉一諾驚傳緋聞。（圖／翻攝自劉一諾、檀健次微博）

檀健次因在《長相思》飾演「相柳」人氣再攀高峰，不過近日緋聞纏身，起因是劉一諾在微博曬出生活照，並寫下「你送我的禮物，我不想你也送給過別人」。網友比對後發現，照片中的地毯、襯衫與居家背景，與檀健次過去曝光的環境高度相似，甚至與他新歌MV畫面雷同，立刻引發熱議。

檀健次以「三隻單身狗」自嘲，暗示自己目前單身。（圖／翻攝自檀健次微博）

傳聞一出，檀健次隨即在社群上傳與狗狗互動的影片，並以「三隻單身狗」自嘲，暗示自己目前單身。粉絲也替他澄清，指出地毯只是MV租用道具，並非私人物品。然而僅過半小時，劉一諾就在社群發文，寫下「在一起過，但已分手」，瞬間引爆熱議。

劉一諾表示兩人曾在一起過，但已分手。（圖／翻攝自劉一諾微博）

劉一諾進一步表示，自己只是想記錄生活，不希望被外界誤解，並強調「每個女生都值得被愛與尊重」。她也為事件延燒致歉，坦言沒想到會造成困擾。不過，部分檀健次粉絲不滿，湧入留言批評劉一諾，女方則直接回嗆，甚至公開「檀健次送我的卡地亞」首飾，強調自己並不怕被造謠。

