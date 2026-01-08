檀健次被質疑「35歲交往未成年」 小16歲女星親自出面回應

中國大陸男星檀健次近期捲入感情風波，先是被司曉迪曬出對話紀錄、疑似有感情交流，工作室隨即出來闢謠；未料近日又傳出與新人演員劉一諾交往，由於女方2006年生，目前才19歲，引起網友討論，檀健次雖說未直接回應傳聞，但曬出寫著「三隻單身狗」的貼文，表明目前感情狀態。

劉一諾承認與檀健次曾交往，手中的卡地亞是男方送的（圖／翻攝自微博）

演員劉一諾4日發文寫下「你送給我的禮物，我不想你也送過別人」，由於貼文中照片的物品，與檀健次高度重合，進而爆出兩人交往傳聞。劉一諾後續發文，承認兩人交往過，但已經分手，強調本意只是想記錄：「以及不想被當成曾經爆出來的女生那樣的身份」，沒想到事情會鬧得沸沸揚揚，微博熱搜大爆。

發文的時機點敏感，引起網友推測劉一諾與檀健次，是否因前陣子司曉迪風波才分手，劉一諾後續闢謠，「這件事之前早就分了。」不過兩人的年紀相差懸殊，檀健次35歲，劉一諾年僅19歲，又出現質疑兩人交往時，女方尚未成年的聲音。

劉一諾表示自己是成年時與檀健次交往（圖／翻攝自微博）

對此，劉一諾也回應網友，「成年了！說了好多次！」並於8日發文，表示將對惡意造謠的不實言論提告，「本人也願為自己的一切言論負法律責任，如有任何不實，歡迎大家通過法律手段制裁我。」檀健次則是發文：「PROOF：三隻單身狗」，被解讀是澄清自己目前單身。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導