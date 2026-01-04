檀健次遭爆睡粉！網挖5大鐵證：頭貼行程全對上

（記者周德瑄／綜合報導）中國網美司曉迪日前爆料與多位頂流男星有染，其中檀健次遭指控曾與其過夜。雖然工作室緊急發聲明闢謠，但網友比對對話紀錄後挖出5大線索，發現包括行程、頭貼與愛用貼圖皆與本人相符，引發外界高度熱議。

圖／大司曉迪爆料與男星檀健次有染，網友比對對話紀錄中的行程與習慣，列出5大巧合引發熱議。（翻攝微博）

司曉迪宣稱檀健次曾將白色上衣遺留在她家中，網友翻出檀健次確實穿過同款衣服的公開照片。接著比對通訊軟體截圖，發現司曉迪對話中的檀健次頭像，與過去其藝人好友曬出的私訊截圖完全一致。此外，對話中出現的一款比心寫著老子愛你的表情包，也與檀健次曾在受訪時透露自己聊天最愛用的貼圖不謀而合。

更讓網友覺得巧合的是行程時間點，截圖顯示2021年9月男方提及身在寧波，恰好檀健次當時也在微博發布了寧波美食影片；2022年3月對話中提到人在橫店準備進組，而他主演的電視劇長相思也確實在同時間開機。這5大關鍵線索讓不少網友質疑爆料真實性極高，對正處於演藝事業上升期、剛發布新單曲的檀健次造成不小衝擊。面對指控，檀健次工作室已發表嚴正聲明，強調相關內容均為失實與誤導信息，已委託律師蒐證維權，呼籲大眾勿輕信謠言。

