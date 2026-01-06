檀健次陷「睡遍頂流」之亂 網揪出5大線索全對上

檀健次意外捲入女網紅司曉迪「睡遍頂流」爆料中。(取材自微博)

中國女網紅司曉迪近日突然在微博拋出「毀滅式爆料」，聲稱自己曾與多名頂級男星發生親密關係，更直言「睡遍頂流」，點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人。其中，被司曉迪「高度評價」的檀健次被網友抽絲剝繭發現，包括微博頭像、遺留白T、私訊表情包、發文和進組時間等5大線索，都符合司曉迪說法，引起網友議論。

司曉迪公開的微信對話截圖中，檀健次的頭像與他過去友人祝賀生日時所使用的頭像一致；對話中出現的表情包，也被網友認出是檀健次曾在受訪時承認最愛使用、以自己照片製作、寫著「老子愛你」的比心表情包，相關線索被認為高度吻合。

不僅如此，司曉迪指出2021年9月兩人聯繫時，檀健次人正在寧波，網友隨即挖出他當時微博確實曾PO出在寧波拍攝美食VLOG的內容，時間點再度對上。

此外，2022年3月的對話框，檀健次表示在橫店準備進組拍戲，而他演參演的「長相思」正是在這時開機。諸多巧合引發外界聯想。

對此，檀健次工作室發出聲明嚴正闢謠，直指相關內容為「失實與誤導訊息」，並已委託律師進行證據固定，將依法維權。聲明中呼籲網友理性看待網路資訊，勿輕信與擴散不實傳言，共同維護健康的網路環境。

檀健次的粉絲也完全不信爆料，怒控司曉迪惡意P圖，更直指這波看似平等掃射的爆料完全是衝著檀健次而來。據悉，檀健次月底將搭檔盧昱曉開拍古裝新劇「何不同舟渡」，3日啟動定妝，結果爆料在2日深夜發布。不少粉絲認為這次爆料是針對檀健次而來，更指是因其他人想搶演此劇，才會攻擊檀健次。相關話題引發爭議。

