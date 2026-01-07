檀健次陷「睡過」爭議 又爆和小16歲女星交往同款全被翻

19歲的女星劉一諾自曝和35歲男星檀健次曾交往。（圖／劉一諾 微博）

35歲大陸男星檀健次出身男團「MIC男團」，近年憑藉《長相思》中「相柳」一角人氣翻紅，成功轉型實力派演員，事業正值高峰。不過近期可說是多事之秋，繼日前遭網紅司曉迪影射「睡過」後，近日又被網友抓包疑似與年僅19歲的女星劉一諾交往，消息一出，全網炸鍋。

事件起因於劉一諾4日在微博曬出多張生活照，並寫下「你送給我的禮物，我不想你也送給過別人」，有眼尖網友比對發現，照片中的地毯、服飾等物品，與檀健次過往曝光的居家擺設高度相似，猜測兩人關係匪淺，「檀健次、劉一諾」關鍵字迅速登上微博熱搜。面對傳聞延燒，檀健次於傍晚主動發文回應，上傳與愛犬互動的影片，並搭配新歌〈Proof〉，寫下「三隻單身狗」，以自嘲方式表態目前感情狀態空窗，試圖為緋聞降溫。

廣告 廣告

然而風向卻未因此平息。劉一諾隨後發文意有所指表示「在一起過，已分手，本意是想記錄，以及不想被當成曾經爆出來的女生那樣的身分（每個女生都值得被愛被尊重）沒想到會發酵至此地步，給大家造成了不便、傷害和困擾，對不起」。

劉一諾回嗆網友。（圖／微博）

有不少檀健次粉絲，不滿留言、私訊罵劉一諾，女方也不甘示弱，直接回嗆粉絲，網友質疑劉一諾PO出精品首飾暗示是男方送的這件事真實性。對此，劉一諾直接回覆對方「檀健次送我的卡地亞」，並開嗆「不理智的粉絲能不能別來沾邊了，你們要的大名我帶了，身正不怕影子斜，隨便告再造謠我，我該發的都發」。也有網友驚訝問「所以司曉迪是真的嘍」，劉一諾則坦言自己不知道，但卻是是因為那個熱搜被刺激到，「怪我情緒不穩定，發了之前的記錄貼，才發酵成了這樣」。

更多中時新聞網報導

金宣虎多語言狂切換 講到韓文竟結巴

NBA》一眉哥復出 難救獨行俠

李洋首赴亞太棒球場 大讚滿意