檀香山市長批華埠廣場淪毒瘤 外交部：加強安全管理
（中央社記者林宏翰、楊堯茹洛杉磯／台北10日專電）夏威夷「檀香山星廣報」8日頭版頭條報導，台灣政府持有產權的華埠文化廣場年久失修、治安惡化，市長布蘭賈迪痛批「城市的毒瘤」，已致函總統賴清德。外交部今天表示，將檢視並加強其保全與安全管理作業，積極配合檀香山市府及各界共同維護良好的公共環境。
夏威夷主流媒體「檀香山星廣報」（Honolulu Star-Advertiser）8日頭版頭條以標題「我們城市的毒瘤」，副標題「檀香山市長布蘭賈迪（Rick Blangiardi）報導，要求台灣改善日漸破敗、犯罪叢生的華埠文化廣場」。搭配照片中，建築物上可見中華民國國旗。
報導說，「華埠文化廣場」（Chinatown Cultural Plaza）位於檀香山市中心，占地4英畝（約4900坪），產權屬台灣政府，松鶴國際企業公司負責物業管理。廣場網站介紹，這棟4層樓的複合式建築是1974年6個華人團體合資興建。
布蘭賈迪指出，華埠文化廣場長期管理不善，淪為遊民和非法活動聚集地，批評台灣是「製造貧民窟的房東」。他表示已致函總統賴清德，強調該問題「必須立即處理」。
報導指出，布蘭賈迪發給總統賴清德的信函裡，列舉行人遭遊民攻擊、老婦人衣物遭縱火、電梯淪為毒窟充滿人類排泄物、竊盜與非法賭博等治安問題。
檀香山市府指出，該地屬私人產權，為外國政府持有資產，市府依法難以直接介入整修與管理，使問題更為複雜。
外交部晚間回覆中央社提問表示，台灣十分重視檀香山市長對當地「華埠文化廣場」的關切，並已採取措施。此案駐檀香山辦事處將視評估重建的相關辦理情形，持續與檀香山市府保持聯繫並適時說明。
有關文化廣場周邊的治安狀況，外交部指出，尊重當地政府依其權責處理。文化廣場本身並非治安問題的成因，同時也在相關治安事件中受到影響。為善盡管理職責，文化廣場將檢視並加強其保全與安全管理作業，積極配合檀香山市府及各界共同維護良好的公共環境。
駐檀香山台北經濟文化辦事處向「檀香山星廣報」聲明表示，高度重視外界對於重建的期望，正著手組織專家團隊進行評估，並強調涉及複雜議題，必須謹慎處理。
報導指出，檀香山市政府近年推動華埠振興計畫，盼整頓老舊社區。市府認為，位於核心地段的華埠文化廣場長年失修，恐影響整體規劃。市府希望台灣參與整體重建計畫，構想將該地活化為「台灣文化廣場」。（編輯：陳慧萍）1150210
其他人也在看
東京在野黨「全滅」震撼！中產選民覺醒求強國 台灣人看清競合民主？
日本自民黨在總裁高市早苗的帶領之下，於本次眾議院選舉大勝，成功穩定執政基礎。政治評論員吳靜怡說，高市早苗把選戰打成民主示範，國民黨主席鄭麗文卻把台灣選舉拖進共產黨式亂局？
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
不願面對現實？高市早苗大勝！中國外交部崩潰喊：恣意妄為必遭人民抵制
日本首相高市早苗帶領的自民黨，在眾議院大選獨拿超過2/3的316席，加上執政盟友日本維新會，席次來到352席，且高市早苗更是以88.7%得票率輾壓對手，而反對「台灣有事」說的親中派眾議員岡田克也則落選了。對此，中國外交部今（9）日崩潰說這次選舉反映結構性問題以及趨勢值得深思，還稱，如果日本恣意妄為必將遭到日本人民的抵制，再次敦促日方撤回高市早苗涉台錯誤言論。
檢調大動作搜索高金素梅！疑涉案理由曝光了 黃國昌坦言：蠻震驚的
即時中心／黃于庭報導無黨籍立委高金素梅驚傳遭搜索，檢調今（10）早大動作前往她的住處、國會辦公室，展開相關行動；而北檢稍早證實，她因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款，指揮國安站調查官兵分30路、約談18人到案說明，目前持續調查釐清中。對此，民眾黨主席黃國昌聽聞此事，也坦言確實「蠻震驚的」。
日本進入「高市獨強」時代！眾議院壓倒性大勝 全力推動鷹派3大支柱
日本第51屆眾議院選舉於8日揭曉…
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
高金素梅遭搜索！羅智強扯「民主寒冬」 黃帝穎曝司法實務嗆：簡直法盲
無黨籍資深立委高金素梅今（10）日上午驚傳遭檢調搜索，國民黨立委羅智強在社群平台爆料並痛批「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。對此，律師黃帝穎直言，羅智強瞎扯檢調搜索高金素梅是民主寒冬，「簡直法盲」，搜索票是法院裁定核發，國民黨應加強法治教育。
41J肉聲／高市早苗創紀錄！自民黨單獨擁3分之2席次 史上最多
日本在本月8日舉行眾議院大選，雖然早上因大雪，投票率一度低落，但下午待下雪減緩後，投票人潮逐漸湧現，《共同社》報導指出，這次投票率應在56%。台灣時間晚間7時進行開票作業，開票約3小時後，日本首相高市早苗所屬的自民黨，以及維新會等小黨聯盟的票數，確定可以拿下國會3分之2席次。直到開票接近尾聲，自民黨單一黨就拿下3分之2席次，也創下自民黨自創黨以來獲得最多席次的一次，因此這可以說是高市早苗的大勝利，挽救自民黨在2024年選情的低迷氣氛。
軍購、關稅成未爆彈！李正皓獨家披露：國民黨內部壓力已到臨界點
[Newtalk新聞] 國民黨自從鄭麗文當選黨主席後，黨內路線一直備受質疑。對此，媒體人李正皓今（10）日自曝獨家消息，國民黨目前正承受極大內部壓力，從地方首長到立法院全面瀰漫焦慮氣氛，壓力核心直指「軍購與關稅是否持續擋下去」，藍營內部已開始出現明顯路線分歧。 李正皓指出，第一，部分本土藍、仍具政治前途的青壯派立委，對現行路線感到高度不安。相關人士認為，軍購事涉中華民國安全，關稅則是經濟議題，若同時擋下軍購與關稅，政治與經濟風險極高。最糟情境是，因阻擋軍購而遭美國總統川普課以懲罰性關稅，導致股市崩盤，進一步引發支持者強烈反彈，這是許多藍委難以承受的政治後果。 第二，李正皓透露，一名長期大力支持國民黨的「知識藍」重量級企業家，對目前國民黨路線表達極度憂慮。該企業家指出，過去國民黨的對外政策建立在「親美、友日、和中」三隻腳之上，如今卻只剩「和中」一條路。 他接著說，無論從國家利益或個人情感來看，反美、反日都不利於中華民國，而「三隻腳斷了兩隻」，政黨路線勢必失衡。因此，該企業家已開始私下遊說藍營友人，希望將國民黨路線拉回他所認為的「正途」。 第三，李正皓直指，藍營內部真正具有強烈意志、並願意
高金辦公室遭搜索 這3立委也官司纏身
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭搜索，原因尚待檢方說明，傳出是因高金在上屆立委選舉時，疑有選舉資金來自中國，疑涉犯《反滲透法》，但也有媒體報導是因助理費核銷問題。若是...
吳瑟致觀點》交流還是統戰？這份民調告訴你：台灣人已不再輕易買單「國共敘事」
[Newtalk新聞] 今年2月初在北京召開的「國共智庫論壇」，表面上以「兩岸交流合作前瞻」為題，實際上卻在台灣社會引發高度爭議。 這場論壇從籌備、召開到事後對外宣稱的「共同意見」，不僅未能消弭社會疑慮，反而再次凸顯國共互動與台灣民主安全之間的結構性張力。中華亞太菁英交流協會日前公布的「國共智庫論壇大體檢」民調，正好提供一個重要視角，讓我們得以更清楚理解台灣社會如何看待這類政治性高度濃厚的「交流」。 台灣社會對兩岸交流的風險疑慮 這份民調反映出台灣社會對「國共智庫論壇」的三層核心態度，第一，民眾已不再接受去政治化的交流話術，對於國共互動的統戰性質有更高敏感度；第二，經濟、安全與民主價值在民意中已被視為不可分割的整體；第三，國防議題正在成為跨世代的共識基礎。 首先，近五成（48%）民眾不支持「國共智庫論壇」的舉辦，本身就是一項不容忽視的民意訊號。在民主社會中，交流並非原罪，但交流的對象、內容與政治脈絡，決定了社會能否給予信任；問題在於，國共智庫論壇從來不是單純的學術對話，而是建立在中共對台統戰戰略之中的政治互動。當北京持續以軍事威懾、外交打壓與法律戰對台施壓，卻同時透過國共平台塑造「兩岸
國民黨主席鄭麗文：新竹縣陳見賢絕對沒有球員兼裁判！絕對公平公正！
面對2026地方大選，國民黨台中市長、新竹縣長提名陸續發生爭議，鄭麗文上午接受直播節目《歷史易起SHOW》專訪，鄭麗文談及，這次台中市長提名不會走到初選，除非大家協商破局，才會自動進入初選模式，這也是目前新竹縣長提名的進度，因為當初協商的時候，立委徐欣瑩堅持要破局，那就自動進入初選，以行之有年的「七三比」，從當年連勝文參選台北市長，到徐巧芯、費鴻泰的立委提名之爭都是這樣，這是國民黨明文規定的，可以改，但要透過正常法定程序來改，也不會是這一次，不能比到一半才說遊戲規則要改。
苗栗「這一地」擬普發5000元！財源來自「不義之財」
生活中心／李明融報導去年11月全民普發一萬元現金，全台領錢話題持續延燒，開始有縣市陸續宣布「加碼發現金」，全鄉人口依統計共5645人的苗栗縣三灣鄉，近期臨時會提案並通過普發鄉民每人5000元，鄉公所將研擬相關自治條例後發放，三灣鄉代會主席邱騰森表示，財源為前鄉長温志強任內涉貪收賄，涉案廠商繳回公庫費用與公所要求涉案廠商返還款項共3000多萬。
國民黨＂姊弟之爭＂炸開 鄭麗文冷回＂別給黨中央壓力＂
中部中心／綜合報導2026台中市長選戰，哨角響起，民進黨立委王世堅，南下台中助陣英系議員，噴金句力挺立委何欣純，營造大團結氣勢，而國民黨姊弟之爭，似乎越演越烈，面對黨內有同志，催促台中市長提名要快，鄭麗文則在網路直播節目，冷回"別給黨中央壓力"。民進黨立委王世堅（左二）金句助攻立委何欣純（左三）力拚台中市長（圖／民視新聞）民進黨台中市議員初選登記，進入倒數時刻，立委王世堅，莊瑞雄合體現身，助陣英系議員。搬出"世堅金句"自謙不是母雞，王世堅這回不當主角，全力抬轎，助攻台中市綠營母雞，立委何欣純。綠營台中隊，團結出發，而國民黨這頭誰來當母雞搞不定，提名規則，吵得不可開交，9日黨主席鄭麗文上網路節目，再把遊戲規則，向有意參選的黨內同志，講清楚。國民黨姊弟之爭炸開黨主席鄭麗文冷回別給黨中央不必要的壓力（圖／翻攝畫面）鄭麗文話想說給誰聽，而想選的立法院副院長江啟臣，行程中被記者問到，快閃沒正面回應。江啟臣，楊瓊瓔姊弟之爭，戰線從地方延燒到黨中央，藍營詭譎，遊戲規則看來就是得按照程序走了。原文出處：國民黨「姊弟之爭」炸開 鄭麗文冷回「別給黨中央壓力」 更多民視新聞報導誰戰台中? "姊弟之爭"內鬨擴大 江啟臣不滿民調時間曝光盧秀燕稱中央不支持台中 何欣純：既錯誤又荒謬賴清德下午赴台中與「黨核心密會」 何欣純曝開會主題
中國再爆衝突，《我的英雄學院》Coser遭攻擊，施暴者被警方讚「見義勇為」
中國雖然過去封殺許多辱華動漫作品，但只有《我的英雄學院》，每當出現 Cosplay 就會在當地遇到被圍毆霸凌的情況。而最近中國成舉辦的一場「世界線動漫展」上，一名扮演《我的英雄學院》角色「轟焦凍」的 Coser，現場遭到群眾圍堵、辱罵，甚至是肢體攻擊。後續帶頭攻擊者被抓走，但攻擊者反被警方稱為「見義勇為」
高市早苗率自民黨贏回眾院 國民黨：盼增進兩黨互信情誼
日本眾議院選舉今（8）日舉行正式投票，據日媒《NTV》截至當地時間晚間8時的出口民調，自民黨約為305席、日本維新會36席，已達「過半多數」233席，確保高市早苗首相提名與預算通過的最基本底線。國民黨也在晚間發布聲明稿恭喜高市早苗領軍的自民黨重回眾院穩定多數。
蕭旭岑稱「國共論壇」做實事 王鴻薇示警：深思.警惕
台北市 / 綜合報導 兩岸國共黨智庫交流，日前落幕，國民黨副主席蕭旭岑今(10)日舉行記者會，發表成果，強調符合主流民意，但黨內自家立委王鴻薇發文，從日本選舉結果來看，中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風，面對年底大選，黨中央真的要深思，資深媒體人陳敏鳳更透露，藍營黨內人士，對黨中央路線不滿放話退黨，對此蕭旭岑駁斥，說這消息錯誤。國民黨副主席蕭旭岑說：「AI人工智能等，進行跟大陸的產官學界交流，我們到大陸去是站在台灣的主流民意。」舉行記者會，闡述國共智庫論壇成果，被解讀替鄭習會鋪墊，國民黨副主席蕭旭岑，強調實務交流符合「主流民意」，但現在黨內傳出雜音。自家立委王鴻薇發文，應該借鑑日本選舉走向，中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風，國民黨中央不應忽視，日本大選所傳達出的政治訊號，在2026年地方選舉，勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。相較於黨中央與中國交流，可能的地方選將，似乎更向美日靠近，立法院副院長江啟臣，日前才邀請AIT處長谷立言到台中參訪，也傳出台中市長盧秀燕有意訪美，資深媒體人陳敏鳳就透露，藍營黨內人士，對黨中央路線不滿，甚至放話退黨，而三月就是關鍵臨界點。資深媒體人陳敏鳳說：「是說三月份的問題會更嚴重了，黨員對現在的路線，私底下議論紛紛，說這個這樣子不對的話，他們就就離開就好了，所以這個隱含中，還是有一些危機存在。」國民黨副主席蕭旭岑說：「有新入黨的近萬人啦，怎麼會有退黨潮，敏鳳的消息可能要進一步核實。」蕭旭岑認為，黨中央與中國交流路線，不會影響地方選舉，同時強化民生議題，只不過黨內選將能否買單，後續引發的政治效應，還待觀察。 原始連結
「李劉會」尚未登場！侯友宜、李四川先碰面了 兩人同桌還比讚引聯想
國民黨2026新北市長人選究竟是要推派誰出來選，其中有意參選的台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然，目前尚未正式碰面。不過，板橋里長聯誼會林榮彩主席今（8）日舉辦餐敘，新北市長侯友宜和李四川均出席還同桌，引發各界聯想。
伍思凱兒伍諒再爆爭議！遭控「拖欠借款、違反保護令」本人反應曝光
伍思凱31歲兒子伍諒（原名伍靖）日前遭爆藉由星二代光環餵毒、騙砲，他隨後否認並表示遭到抹黑，更直言「沒有證據的話，我會提告的」。未料風波未歇，他今（9）日又被爆料拖欠借款，甚至因違反保護令遭到起訴。對此，《三立新聞網》向伍諒求證，本人反應也曝光。
日本大選「親中政黨out」！王定宇：2026、2028就換我們台灣人做決定了
日本8日舉行眾議院選舉投開票，選舉結果顯示，自民黨以及日本維新會的席次遠遠超過總席次的2/3，這也意味跨越修憲門檻。對此，民進黨立委王定宇就指出，日本親中的政黨大幅度萎縮，直呼這個數字「夢幻到難以相信」。