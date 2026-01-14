檀香山防衛論壇 日批「中」衝擊印太平衡

記者賴名倫／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎13日出席夏威夷「檀香山防衛論壇」，批評中共持續加速「不透明軍事擴張」，衝擊印太地緣平衡；並宣示美日同盟將與友邦攜手拓展國防工業與安全合作，確保區域穩定、全球秩序和平與繁榮。

點出區域3危機 憂經濟武器化

《產經新聞》報導，首次以防相身分出席的小泉，在論壇上以「防衛體系之於印太和平繁榮的角色」為題發表演說，強調今年適逢美日同盟75週年，並將橫須賀成長經驗連結駐日美軍第7艦隊歷史，肯定深厚情誼。接著，他直言印太正面臨3項危機，第一是「鄰國持續進行不透明的軍事擴張」，導致區域局勢面臨失衡，以及在東海與南海企圖以武力改變現狀的行徑。儘管未直接點名中共，但不言而喻。

第二是「經濟、技術、資源與網路遭武器化」，他坦言這類惡意操弄，已使承平時期與緊急狀態界線日趨模糊；第三則提到「不確定性時代來臨」，鑑於區域衝突方興未艾衝擊全球秩序，並可能引發潛在對手誤判，因此強調維持區域和平穩定將是美日同盟要務。

強化美日同盟 以實力守護和平

小泉也援引已故前首相安倍晉三「自由開放印太地區」（FOIP）理念，表明日本願與美方共同秉持民主自由秩序、「以實力守護和平」價值觀，攜手推動國防工業革新、提升災害應變能量。他也以日本擴增防衛預算、強化美日聯合作戰構想，以及上週14國聯合空降訓練為例，強調「印度—太平洋與歐洲—大西洋安全密不可分」，並期許未來續循多邊框架拓展合作、讓「聯盟永遠偉大」（MAGA）。

美國印太司令帕帕羅上將也呼應小泉的立場，批判中共無視美方推動「戰略穩定」作為，持續對印太地區施加軍事壓力、試探底線；因此美方將繼續維持印太前進部署作為，並與盟邦深化安全合作，嚇阻中共野心。

帕帕羅（右1）示警，中共持續在印太施加軍事壓力，美國將與區域盟邦合作應對。（取自DVIDS網站）

小泉出席「檀香山防衛論壇」時，批評中共不透明軍事擴張已嚴重威脅印太秩序。（取自日防衛省「X」）