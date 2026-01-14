檀香山防衛論壇 日防相批中共「不透明軍事擴張」

記者賴名倫／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎13日出席「檀香山防衛論壇」，批評中共持續加速「不透明軍事擴張」，衝擊印太地緣平衡；並宣示美日同盟將與友邦攜手拓展國防工業與安全合作，確保區域穩定、全球秩序和平與繁榮。

《產經新聞》報導，小泉在論壇上以「防衛體系之於印太和平繁榮的角色」（The Role of Defense Community for the Peace and Prosperity of the Indo-Pacific）為題發表演說，強調今年適逢美日同盟75週年，並將橫須賀成長經驗連結駐日美軍第7艦隊歷史，肯定深厚情誼；接著則直言印太正面臨三項危機，第一是中共「不透明軍事擴張」幅度驚人、其在東海、南海區域頻繁挑釁，凸顯以武力片面改變現狀野心、導致區域局勢面臨失衡；第二是「經濟、技術、資源與網路遭武器化（weaponization）」，他坦言這類惡意操弄，已使承平時期與緊急狀態界線日趨模糊；第三則是「不確定性時代來臨」，鑑於區域衝突方興未艾衝擊全球秩序，並可能引發潛在對手誤判有機可趁，因此維持區域和平穩定也將是未來美日同盟要務。

小泉也援引已故前首相安倍晉三「自由開放印太地區」（FOIP）理念，表明日本願與美方共同秉持民主自由秩序、「以實力守護和平」價值觀，攜手推動國防工業革新、提升災害應變能量；他也以日本擴增防衛預算、強化美日聯合作戰構想，以及上週14國聯合空降訓練為例，強調「印度－太平洋與歐洲－大西洋安全密不可分」，並期許未來續循多邊框架拓展合作、讓「聯盟永遠偉大」（Make the Alliance Great Always，MAGA）。

英國《金融時報》（Financial Times）則說，美國印太司令帕帕羅上將也透過論壇示警，批判中共無視美方推動「戰略穩定」作為，持續對印太地區施加軍事壓力、試探底線；因此美方將繼續維持印太前進部署作為，並賡續與盟邦深化安全合作，嚇阻中共野心。

日本防衛大臣小泉出席「檀香山防衛論壇」時，批評中共不透明軍事擴張已嚴重威脅印太秩序。（取自防衛省「X」）

美國印太司令帕帕羅上將（右1）示警，中共持續在印太區域施加軍事壓力，因此將與區域盟邦合作加強應對。（取自DVIDS網站）