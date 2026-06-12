一檔台股猛翻60倍！謝金河曝「股價50變3010 」

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財信傳媒董事長謝金河回憶，貿聯-KY在13年前股價約50元，如今已經漲到3010元。（圖／東森新聞）





台股市場熱絡，貿聯-KY（3665）日前召開記者會，Blackstone旗下的Interplex Datacom業務，財信傳媒董事長謝金河回憶，貿聯-KY在13年前股價約50元，如今已經漲到3010元，也相信這次決策對貿聯未來發展可能帶來很大的力量。

貿聯-KY發重訊收購

貿聯-KY於10日召開重訊記者會指出，董事會決議通過與Blackstone（黑石集團）及其附屬公司所管理之基金投資的公司簽署股份買賣協議，以現金收購旗下Interplex Datacom集團資料通訊業務，企業價值為8.5億美元另附最高5千萬美元價金，依股份買賣協議約定在特定條件達成下於後續年度支付，並強調此次交易是貿聯三十年發展歷程中的最新重要策略布局。

13年後 股價50元變3010元

對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，這次台北COMPUTEX展他特別到貿聯展區學習，正好梁華哲董事長夫婦都在場，聊到2013年組團去矽谷，獲得允許進入Tesla的生產線參觀，但因為人數限制，因此有部分的人無法進入參觀，後來梁董事長夫人恊助的協助下，不能能進入參觀的人改去看貿聯美國廠，也試駕特斯拉電動車，那時貿聯是連接器廠股價在50元左右，市值和規模都不大。

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謝金河提到，如今貿聯在AI供應鏈扮演重要角色，股價一度漲到3010元，市值達5872億元，已經搖身變成國際級企業，這次輕鬆掏出9億美元現金完成併購，也可以看出台灣的企業隨著市值大增，競爭力正扶搖直上。

謝金河話鋒一轉表示，在電腦展上，貿聯展現強大的企圖心，從電源、線束到光通訊，從電源線組到機櫃滙流排，貿聯展現全球連接架構領頭大廠的研發實力，更推動Nvidia Edge Ai的高效落地，也為未來的資料中心朝向更低延遲，更強算力，築起更堅實的底層硬體基地。

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