檔案管理導入AI、元宇宙獲獎 葉俊顯：科技加值讓民眾更理解檔案意義

國發會今天(8日)舉行「第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎」頒獎典禮，今年多個獲獎單位導入元宇宙與AI等新技術，展現檔案管理邁向智慧化的新趨勢，國發會主委葉俊顯指出，這些創新應用不僅提升作業效能，也加深民眾對檔案意義的理解。

國發會主委葉俊顯8日出席「第22屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎」頒獎典禮時指出，原本行政院長卓榮泰要親自出席，但因有重要公務在身而取消。葉俊顯指出，檔案是國家重要的智慧資產，也是政府施政的記錄，更是社會發展，地方文史脈絡與民眾共同的經驗；檔案工作往往是在看不見的地方默默堅持與貢獻，感謝13個得獎機關及13位檔案工作者用專業的熱情守護這些珍貴的記錄。

值得關注的是，這次不少獲獎機關導入元宇宙或AI相關應用，葉俊顯表示，例如交通部公路局高雄區監理所導入了元宇宙線上展，邀請民眾一同搭乘時光機，回顧公路監理的歷史軌跡，還有台灣高等檢察署高雄檢察分署參與了AI智能審查銷毀目錄試行計劃，展現了檔案管理的科技加值實力。他說：『(原音)這些將AI相關科技導入檔案管理工作的創新作為，不僅大幅度提升作業的效力，也結合檔案內容的轉化與價值，加深民眾對檔案的意義與價值的認識。』

曾獲獎三次的桃園市八德地政事務所主任王蕙蕙指出，她與金檔獎有三次緣分，第一次得獎是在第13屆桃園市政府地政局，是一個成立超過一甲子的機關，檔案非常的龐大，記錄著整個桃園市地政局的歷史軌跡，從民國42年土地改革，一直到現在航空城的土地開發檔案，而這次得獎的機關是桃園市八德地政事務所，他們運用了OCR掃描(光學字元辨識)的技術，減少民眾在填寫檔案應用的申請數，這些得獎經驗讓她體認到檔案工作者是對歷史負責，責任是為後代保存時代記憶。 (編輯：楊翎)