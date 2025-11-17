檔案館開幕 象徵資訊透明

賴清德總統昨（十七）日上午出席國家檔案館開幕典禮時強調，檔案是全民共同記憶，也是民主的重要基石，中央與地方都應依法完整移交檔案，確保公開透明。並表示，檔案館的成立象徵國家落實開放政府與轉型正義的決心，盼全民在真相基礎上團結前行，持續守護臺灣民主。

總統表示，國家檔案館負責徵集典藏各級政府重要檔案、民間珍貴文書及國外典藏的臺灣相關檔案。這些檔案不僅記錄政府施政軌跡，也呈現社會變遷脈動，是全民共同的生活記憶。期盼中央與地方機關都應依法徵集、完整移交檔案，不應以任何理由拒絕或遮蔽，確保國家檔案館能完整收錄並妥善管理。

總統認為，在管理與運用檔案上，國家檔案館應以「最大開放、最小限制」為原則，公開運用檔案，讓國家行為接受人民檢視，才能真正落實開放政府與資訊公開的目標。並鼓勵檔案管理局加強與校園、社團及在地場館合作，透過檔案轉化與推廣，培養以證據為基礎的論述能力，也能夠了解臺灣多年來，不論在政治、經濟、產業、文教等各方面努力的軌跡，也據以推動臺灣的民主及各領域進一步發展。

總統指出，今年對臺灣民主運動而言，確實是相當有意義的一年，因為從九月十日開始，臺灣解除戒嚴的天數正式超過戒嚴統治的天數，感謝國家檔案館首檔特展展出解嚴令、政府廢止《懲治叛亂條例》及《戡亂時期檢肅匪諜條例》、修正刑法第一百條等檔案原件，並邀請國人朋友走進國家檔案館，看見臺灣如何走出威權陰霾，邁向光明、民主的每一個步伐。

隨後，總統與現場貴賓一同進行啟動儀式，並在館內導覽人員解說下，參觀「島讀·我們的故事」常設展及「重返一九八七︱解嚴檔案」特展。

包括國發會主委葉俊顯、經濟部長龔明鑫、國史館館長陳儀深、新北市長侯友宜、檔案管理局局長林秋燕等亦出席是項活動。