檜山坊榮獲「臺北亮點企業2025永續發展貢獻獎」以「把森林帶回家」實踐淨零永續精神

檜山坊代表出席「2025臺北創業者年會暨亮點企業頒獎典禮」，榮獲「永續發展貢獻獎」，展現品牌在環保創新與循環經濟上的卓越成就。（圖／檜山坊提供）

產業中心/綜合報導

2025臺北創業者年會暨亮點企業頒獎典禮於三創生活園區盛大舉辦，檜山坊憑藉在永續發展、綠色節能領域的傑出表現，榮獲「2025永續發展貢獻獎」。臺北市產業發展獎勵補助計畫評委一致肯定檜山坊多年來致力推動環保再利用、落實循環經濟理念，並以創新製程與產品實踐企業的社會責任，對淨零永續議題做出具體貢獻。

檜山坊由李清勇與黃素秋夫妻於2012年共同創立，創業契機源自一份孝心。李清勇因關懷罹大腸癌的父親，希望能將森林中的芬多精帶回家，改善父親的呼吸狀況。並將這份心意化為品牌的核心理念「把森林帶回家」。檜山坊運用循環再利用的台灣檜木邊角料，研發出獨特的「二次蒸餾技術」，成功提煉出富含台灣特有檜木醇的高純度精油，並進一步發展為多元的居家生活與身體保養產品。

檜山坊代表與主辦單位及其他獲獎企業合影留念，現場聚集眾多致力推動永續轉型的企業典範，共同見證臺灣產業的綠色實力。（圖／檜山坊提供）

旗下公司百冠生化科技（BIO-GOD BIOTECHNOLOGY）將原本製作高檔檜木家具所剩的剩餘木料再利用，透過二次精餾轉化為高品質精油，產品開發方向完全呼應聯合國SDGs 17項永續發展目標。其精油洗沐產品強調天然抗菌、無毒與環保，從原料來源、製程到產品效能皆貫徹永續品牌理念，落實「綠色製造、循環再生」的價值。

檜山坊的永續實踐不僅體現在產品研發，更延伸至企業營運與社會參與。品牌長年保持約20％的穩健成長率，會員人數已突破2萬名。旗下專利產品「五感森林面膜」以台灣檜木精油為核心成分，兼具環保與市場競爭力，深受國內外消費者青睞。檜山坊亦屢獲國內外多項產品與品牌獎項，並透過完善的客服流程與國際品牌策略，積極提升臺灣形象與全球知名度。

檜山坊長年推動森林復育，與林業保育署合作認養荒地並栽種原生樹種，以實際行動實踐「把森林帶回家」的永續承諾。（圖／檜山坊提供）

在追求企業成長的同時，檜山坊與也以實際行動回饋社會與環境。檜山坊連續三年與林業保育署合作認養國有荒地並種下4500株台灣珍貴原生樹種幼苗，以具體行動實踐對環境永續的承諾。品牌並以「台灣原生檜木香氛」為核心，持續推動綠色公益活動，創造企業、社會與自然三方共榮的永續價值。

主辦單位表示，檜山坊以創新製程結合永續思維，展現中小企業在淨零時代下的典範。此次榮獲「2025永續發展貢獻獎」，不僅是對檜山坊在永續實踐上的肯定，更象徵著臺灣企業在綠色轉型道路上邁出的堅實一步。

檜山坊以「自然«永續«森呼吸」為產品研發核心理念，加入「把森林帶回家」的信念，將自然的純淨轉化為永續的力量，持續以創新與責任實踐臺灣品牌的永續典範。