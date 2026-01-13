檜意森活村欠9百萬爆財務危機 觀光震撼彈！林鐵收回經營

「檜意森活村」爆出財務危機，由林鐵自行收回經營。林鐵及文資處提供



嘉義熱門景點「檜意森活村」驚爆檜村公司財務出現問題，積欠林鐵及文資處租金、權利金等近900萬元。林鐵及文資處13日宣布，終止檜意森活村促參契約，收回經營權自行管理。

林鐵及文資處在12日與檜意森活村股份有限公司(檜村公司)協議，自1月15日終止「嘉義市檜意森活村營運移轉案繼續委託營運契約」，林鐵及文資處16日起，收回檜意森活村經營權自行管理。

檜意森活村在民國102年依據促參法，採OT方式委託檜村公司營運，因營運績效符合契約優先定約規定，林鐵及文資處於民國113年3月1日與檜村公司續約5年，預計於118年2月28日屆期。

林鐵及文資處表示，檜村公司負責人其他的旅遊事業經營困難，造成財務問題，多次函限檜村公司改善，並限於1月15日前繳清積欠的租金、權利金及逾期罰金等，逾期將依規終止契約。最後雙方協議，由林鐵及文資處於1月15日終止契約，16日起收回經營權自行管理。

林鐵及文資處指出，收回檜意森活村經營權後，將留用檜村公司部分現場管理人員，並自13日起派員逐一與既有店家說明討論換約繼續營業事宜，維持園區正常營運，園區服務不中斷。至於，檜村公司積欠的費用仍將依法追償，並要求負責人儘速解決與店家之債務問題。

