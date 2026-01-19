檜意森活村營運風波 陳駿季部長允諾保障店家權益 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】由於檜意森活村營運團隊經營不善，致使林鐵處收回營運權，但卻衍生店家和員工權益保障及換約時程等爭議，立法委員王美惠針對問題，已於第一時間與農業部陳駿季部長進行協調；陳駿季部長隨即指示相關單位處理，強調將以保障店家權益為優先考量，全力降低因交接作業，所造成對廠商的衝擊與損失。

檜意森活村營運風波 陳駿季部長允諾保障店家權益 - https://www.watchmedia01.com

王美惠立委表示，近日再度接獲檜意森活村園區店家陳情，反映檜意森活村交接與換約過程混亂、溝通不良，權利義務尚未釐清，為即時處理問題，因此立即召開「檜意森活村店家換約說明會」，並當面協助店家與林鐵處溝通，會議於1/19日下午3時在檜意森活村所長宿舍舉行。

廣告 廣告

檜意森活村營運風波 陳駿季部長允諾保障店家權益 - https://www.watchmedia01.com

王美惠在今日會議中，明確要求林鐵處就租金及權利金，提出具體配套措施。相關結論包括：檜意森活村交接期間115年1月、2月租金減免，3月至5月依「國有財產法」規定計收租金；另清潔費、保全費及相關管理費用，至12月底前全數由林鐵處負擔。

檜意森活村營運風波 陳駿季部長允諾保障店家權益 - https://www.watchmedia01.com

另外，王美惠也要求，上述管理費減免及依「國有財產法」計收租金等措施，應持續至115年12月底，即便未來6月以後引進新經營團隊，涉及權利金問題，要以最低營業額標準計收，另就法律求償協助部分，王美惠強調法律支援不得中斷，主管機關應全力協助店家處理後續爭議；王美惠並強調，檜意森活村經營權改為林鐵處自行管理，已對園區廠商造成實質損失與營運困擾，基於維護地方觀光穩定發展的立場，主管機關應善盡責任，提供必要協助並確實保障店家權益。