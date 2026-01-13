檜意森活村爆財務危機！林鐵及文資處收回自營 園區維持正常營運

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處宣布，嘉義市檜意森活村原委託經營廠商「檜意森活村股份有限公司」因發生財務問題，雙方已達成協議，將於本月15日提前終止委託營運契約，自16日起由公部門收回經營權、改為自營，並強調園區營運與對外服務不受影響。

檜意森活村原負責廠商因發生財務問題，與林鐵及文資處達成協議，於本月15日提前終止委託營運契約。（圖／林鐵及文資處提供）

林鐵及文資處說明，檜意森活村自2013年依促參法採OT模式委外營運，因營運績效符合契約優先定約規定，雙方於2024年3月續約5年，原訂合約至2029年2月28日屆期。

不過，續約不到一年，檜村公司負責人因其他旅遊事業經營不順，出現財務困難，陸續積欠權利金與逾期罰金，並與園區進駐店家產生款項積欠情形。林鐵及文資處多次發函要求限期改善，並明訂須於1月15日前清償，否則將依約終止契約。

林鐵及文資處指出，檜村公司負責人於昨（12）日主動與管理處協議，同意提前終止契約，並由林鐵及文資處自16日起正式收回檜意森活村經營權。

林鐵及文資處表示，收回經營權後，將留用部分原現場管理人員，並自今（13）日起派員逐一向園區既有店家說明後續安排，討論換約與持續營業事宜，確保園區正常運作、服務不中斷。至於檜村公司積欠相關費用，將依法追償，並要求其儘速處理與店家的債務問題。

此外，林鐵及文資處已於去年6月啟動新促參案前置作業，在完成招商前，將依國有財產法辦理公開標租，盼引進新業者接手經營，持續帶動嘉義地區觀光發展。

