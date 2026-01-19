檜意森活村經營權收回！店家租金爭議立委協調

立委王美惠代檜意森活村店家出面，向阿里山林業鐵路及文化資產管理處表達訴求。(王美惠團隊提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義市知名觀光景點「檜意森活村」因營運商「檜意森活村股份有限公司」爆財務危機，阿里山林業鐵路及文化資產管理處收回經營權，現園區店家因租金等爭議找上立委王美惠，19日由王美惠出面協調，並代店家向林鐵及文資處提出多項訴求，同時主動與農業部長陳駿季反映，林鐵及文資處表示，會將委員和店家意見帶回研議，依行程流程處理。

王美惠表示，近日接獲園區店家陳情，反映交接與換約過程混亂、溝通不良，權利義務尚未釐清，為即時處理問題，她在「檜意森活村店家換約說明會」中，協助店家與林鐵及文資處溝通。

立委王美惠認為主管機關應善盡責任，提供必要協助，並確實保障店家權益。(王美惠團隊提供／呂妍庭嘉義傳真)

王美惠明確要求林鐵及文資處就租金及權利金，提出具體配套措施，會中做出結論包括，交接期間115年1月、2月租金減免，3月至5月依「國有財產法」規定計收租金；另清潔費、保全費及相關管理費用，至12月底前全數由林鐵處負擔。

王美惠也要求，管理費減免及依「國有財產法」計收租金等措施，應持續至今年12月底，即便未來6月以後引進新經營團隊，涉及權利金問題，要以最低營業額標準計收。另就法律求償協助部分，王美惠強調法律支援不得中斷，主管機關應全力協助店家處理後續爭議。

王美惠也在第一時間和陳駿季協調。陳駿季隨即指示相關單位處理，強調將以保障店家權益為優先考量，全力降低因交接作業，所造成對廠商的衝擊與損失。

林鐵及文資處回應，依檜意森活村既有店家反映意見，今舉辦換約說明會，感謝立委王美惠、張啓楷辦公室共同參與了解，強調讓處會負責自行管理期間的清潔、保全及維修等例行工作，也已提供免費法律諮詢服務，至於委員及店家所提意見，將一併攜回研處。

王美惠認為，檜意森活村經營權改為林鐵處自行管理，已對園區廠商造成實質損失與營運困擾，基於維護地方觀光穩定發展的立場，主管機關應善盡責任，提供必要協助，並確實保障店家權益。

