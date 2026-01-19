檜意森活村經營權收回 立委王美惠要求攤商和員工權益要確保部長陳駿季部長允諾保障

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】針對檜意森活村營運權被收回所衍生的爭議，立法委員王美惠表示，已於第一時間與農業部陳駿季部長進行協調。陳部長隨即指示相關單位處理，強調將以保障店家權益為優先考量，全力降低因交接作業，所造成對廠商的衝擊與損失。

王美惠表示，近日再度接獲園區店家陳情，反映交接與換約過程混亂、溝通不良，權利義務尚未釐清。為即時處理問題，王美惠立即召開「檜意森活村店家換約說明會」，並當面協助店家與林鐵處溝通，會議於今日下午3時在檜意森活村所長宿舍舉行。

在今日會議中，王美惠明確要求林鐵處就租金及權利金，提出具體配套措施。相關結論包括：交接期間115年1月、2月租金減免，3月至5月依「國有財產法」規定計收租金；另清潔費、保全費及相關管理費用，至12月底前全數由林鐵處負擔。

另外，王美惠也要求，上述管理費減免及依「國有財產法」計收租金等措施，應持續至今(115)年12月底。即便未來6月以後引進新經營團隊，涉及權利金問題，要以最低營業額標準計收。另就法律求償協助部分，王美惠強調法律支援不得中斷，主管機關應全力協助店家處理後續爭議。

王美惠說明，檜意森活村經營權改為林鐵處自行管理，已對園區廠商造成實質損失與營運困擾，基於維護地方觀光穩定發展的立場，主管機關應善盡責任，提供必要協助並確實保障店家權益。

圖：檜意森活村營運權被收回所衍生的爭議，立法委員王美惠表示，已於第一時間與農業部陳駿季部長進行協調。陳部長隨即指示相關單位處理，強調將以保障店家及員工權益為優先考量。（照片立委王美惠服務處提供）