檜村公司被控捲款上千萬 受害承租店家籲林鐵設信託專戶

立委張啓楷昨在月桃故事館舉行協調會，傾聽檜意森活村店家心聲。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市景點「檜意森活村」爆出營運廠商檜意森活村股份有限公司財務危機，不僅積欠阿里山林業鐵路及文化資產管理處租金、權利金及罰金，還被控捲走承租店家2個多月營業收入、上千萬未付貨款，數十間店家正組自救會透過司法途徑求償。民眾黨立委張啓楷20日晚間在嘉市月桃故事館舉辦協調會，店家陳情希望林鐵及文資處日後成立信託專戶，避免此類事件再發生。

檜意森活村40多個承租店家昨晚出席協調會，張啓楷、林業署副署長張岱、市議員陳家平、市府建設處代表等人到場與談，提出包括希望林鐵及文資處成立信託專戶、每間店家合約標準化與公開透明化，及林鐵及文資處應加強店家資訊更新、宣傳行銷等。

張啓楷總結說，既有協調租金過渡條件，就是今年1、2月不收取費用；3至6月依坪數收取國有財產租金；6月至12月為「國有財產租金＋保底金額」。

他表示，後續將推動林鐵及文資處研擬「營業額信託專戶」(或具信託概念的專戶管理)，讓店家營收款項收付與結算流程更清楚，降低捲款、資金斷鏈風險；推動合約標準化、公開透明，包含收費計算方式、重要條款揭露、爭議處理窗口與流程一致化，讓店家與主管機關都依同一套規則運作，減少資訊落差。

張啓楷表示，檜意森活村是嘉義重要觀光節點，過渡期管理必須把規則訂清楚、把保障做到位。他會持續整合店家意見並與相關單位溝通，確保租金過渡方案、信託專戶研擬與合約標準化公開透明等方向持續推進，讓店家更安心、也讓嘉義觀光更穩定。

立委張啓楷。(記者王善嬿攝)

